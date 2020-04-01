Украина

На Буковине обнаружили итальянца с коронавирусом

В Черновицкой области среди заболевших коронавирусом оказался гражданин Италии. Сейчас иностранец проходит курс лечения в поселке Глыбокая. Кроме того, на обсервации в регионе находится гражданин Португалии.

О новых выявленных заболевших рассказал глава области Сергей Осачук. В целом по Буковине коронавирусная болезнь подтверждена у 104 человек, 31 марта добавились 14 новых случаев, а двое заболевших скончались.

Всего в Украине подтверждены 549 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Первые в списке Киев и Черновицкая области. Там зарегистрировано 107 и 90 заболевших соответственно.

Фото Чернівецька ОДА/Facebook



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