Умерла кошка Лил Баб – одно из первых животных, которые стали звездами интернета (фото, видео)

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В возрасте восьми лет умерла знаменитая кошка по кличке Лил Баб. Причиной смерти стала «агрессивная инфекция костей».

«Мы потеряли самую чистую, добрую и волшебную живую силу на нашей планет… Баб была весела и полна любви. Она лежала с нами в кровати субботней ночью, но неожиданно спокойно ушла из жизни во сне… Она научила меня всему, что я знаю о безусловной любви. Она свела меня с Моей женой Стейси, поэтому именно благодаря ей у нас есть прекрасные дети Роско и Лула. Она была постоянным источником тепла и любви в нашей жизни в течение последних восьми лет», — написал ее хозяин Майк Бридавски.

Лил Баб родилась 21 июня 2011 года в Блумингтоне (американский штат Индиана). У нее был ряд врожденных аномалий — в том числе карликовость и остеопороз. Именно благодаря своим заболеваниям кошка имела такой забавный вид.

Лил Баб, наряду с умершей в мае этого года «сердитой кошкой» Grumpy Cat, была в числе первых животных, которым удалось прославиться в сети. Благодаря своей милой необычной внешности она в 2012 году стала звездой Instagram и обзавелась целой армией фанатов.

За годы своей «карьеры» Лил Баб «выпустила» книгу, снялась в нескольких фильмах и клипах. Существует документальный сериал «Лил Баб и друзья», получивший приз на кинофестивале в Трайбеке. У нее также было собственное шоу, в котором участвовали американский музыкант Стив Альбини и голливудская актриса Вупи Голдберг. Кошка также участвовала в записи хита музыканта Andrew W.K. «Star Party Animal».

Владелец кошки значительную часть заработанных ею денег перечислял фондам, помогающим бездомных животным. Поэтому он считает, что его любимица помогла спасти тысячи жизней котов и собак.

Ранее «ФАКТЫ» писали о прославившемся в сети коте-«вампире».

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