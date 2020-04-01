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Украина может отказаться возвращать Крым: названа причина
В Крыму после аннексии Россия активно проводит политику колонизации: меняется состав населения, на полуостров свозят отставных российских силовиков. Именно этот фактор станет главным препятствием на пути возвращения Крыма под контроль Украины. Об этом предупредил экономический и политический аналитик Слава Рабинович.
В интервью «ФАКТАМ» аналитик обратил внимание, что Путин не случайно необратимо преобразовывает Крым, вытесняя коренное население и восполняя его россиянами.
«Идет не просто оккупация, а колонизация полуострова… Наступают необратимые или очень тяжело обратимые процессы. Если Крым будет состоять на 90 процентов из отставных ФСБшников и сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации, то вернуть Крым Украине будет чрезвычайно сложно», — отмечает Рабинович.
Решать крымский вопрос аналитик предлагает с помощью международных посредников. Но в том, что проблему Крыма когда-либо удастся урегулировать, Рабинович сомневается — опять-таки из-за сильно изменившейся демографии в Крыму.
«Захочет ли Украина возвращать себе Крым, населенный на 90 процентов отставными пенсионерами ФСБ и ФСИНа. Это необратимая гуманитарная ситуация… Как это решать? Это будет чрезвычайно сложно, даже при международной медиации и учете всех гуманитарных проблем», — считает Рабинович.
Аналитик считает, что даже после ухода Путина любой режим, пришедший на смену, все равно вынужден будет поднять вопрос Крыма, но как решать эту проблему, пока непонятно. Полный текст заключительной части большого интервью Славы Рабиновича читайте в «ФАКТАХ».
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