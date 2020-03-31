Путин совершил непоправимое: захочет ли Украина после этого возвращать Крым

Мир

Пойдет ли Путин на крайние меры в подавлении оппозиции в России (то есть решится ли он намотать на гусеницы танков кишки миллиона протестующих) и достаточно ли шарфика с табакеркой для его свержения, читайте в предыдущей части эксклюзивного интервью «ФАКТАМ» американского и российского экономического и политического аналитика Славы Рабиновича. Сегодня мы публикуем заключительную часть беседы, в которой Рабинович рассказывает, почему России не стать Северной Кореей, о вине Украины в том, что оккупанты еще не убралась из Крыма и Донбасса, и как долго можно девальвировать рубль.

— Международное сообщество говорит, что оно не признает аннексии Крыма и полуостров по-прежнему является украинским. Однако в будущей российской Конституции закрепляется приоритет российского законодательства над нормами международного права. Чем это может быть чревато для России?

— Там, где истцы будут иметь успех в международных судах против РФ, Кремлю это будет грозить арестом российских государственных активов в рамках исполнения этих исков. Очевидные примеры — это иски по ЮКОСу (в феврале этого года Апелляционный суд Гааги обязал РФ выплатить 50 миллиардов долларов бывшим акционерам компании ЮКОС. Это примерно 10 процентов золотовалютного резерва России. — Авт.) и будущие решения трибунала по сбитому над Донбассом «Боингу», а также гражданские иски по тому же «Боингу».

Украина, конечно, тоже может быть среди этих примеров. Я, честно говоря, думал, что международные иски Украины против России по аннексии Крыма и по де-факто оккупации Донбасса последуют гораздо раньше и они будут иметь относительно быстрое продвижение в международных судах. К сожалению, этого не произошло. Здесь, по-моему, сама Украина является стороной, которая, к сожалению, не очень активно занималась этими вещами. Иски украинские существуют, но все это движется чрезвычайно медленно.

Россия может не выполнять решения по искам акционеров ЮКОСа или каким-то другим искам. Путинский режим и не собирается их выполнять. И столкнется с последствиями этих невыполнений на международном уровне: с арестом активов, с введением новых санкций, со статусом еще большей страны-изгоя и так далее.

— А если Россия превратится в, грубо говоря, Северную Корею? Страна-изгой, но тем не менее режим существует, правительству на жизнь хватает, есть ядерная кнопка, которой шантажируют весь мир… Как долго такая ситуация может продолжаться в России?

— Вы не забывайте, что Северная Корея построена по лекалам, которые были там введены многие десятилетия назад. Россия — это не Северная Корея, и загнать ее в северокорейский формат не так-то просто. В принципе, Россию можно было бы отформатировать как Северную Корею, если бы на место Горбачева в 1985 году пришел какой-нибудь Лигачев или даже тот же бывший первый секретарь Ленинградского обкома Григорий Романов, который на момент избрания Горбачева был членом Политбюро и секретарем ЦК КПСС.

Дальше, условно говоря, Советский Союз начал бы терпеть точно такой же крах и банкротство, но при этом устроил бы свою площадь Тяньаньмэнь (расстрел протестующих в Китае в 1989 году, погибли, по некоторым данным, до 10 тысяч человек. — Авт.), сделал бы это с размахом в десятой степени и в нескольких городах: и в Москве, и в Ленинграде. А затем началась бы работа над построением полной диктатуры тоталитарного типа.

Возможно, если бы этим начали заниматься в 1985 году, то к 2020-му и превратили бы Россию (или СССР) в Северную Корею, вместе с Украиной, кстати? Хотя Северная Корея маленькая страна, по сравнению с Советским Союзом, да еще и моноэтническая. И это — ключевое различие и с СССР, и с Российской Федерацией.

Но Путин опоздал. А сейчас уже поздно: экономика России совершенно по-другому устроена. И жизнь в пещере не будет приемлема не только для подавляющего большинства населения, но и для путинской элиты. Все-таки жизнь так называемой северокорейской элиты — это несколько иная вещь, нежели Рублевка под Москвой.

— То есть международная изоляция, санкции не приведут к диктатуре северокорейского типа на территории России. А повлияют ли они на возникновение революционной ситуации?

- Скорее всего, да. Ну на какой-то момент еще возможны слабые отголоски предыдущих упражнений по промыванию мозгов, какие-то попытки патриотического угара по телевизору и сплочения вокруг национального лидера — с новым витком международных санкций. Однако все это буквально на глазах начинает рушиться, когда аудитория всяких Киселева и Соловьева с каждым месяцем уменьшается в геометрической прогрессии. И в геометрической прогрессии растут просмотры фильмов Навального на Youtube, его эфиров. И не только Навального. Попробуют они отключить Youtube? Ну флаг им в руки, потому что те, кто сидел на диванах и смотрел Youtube, выйдут на улицу.

— Сейчас некоторые товарищи из руководства Украины рассказывают, мол, в Крыму наши люди, они страдают без воды из Днепра… И хоть подобные предложения натолкнулись на очень сильную оппозицию, есть подозрения, что власть всерьез рассматривает такой вопрос.

- Крым — это незаконно оккупированная территория Украины. Граждане Украины, которые находятся под незаконной оккупацией путинской России, имеют, в отличие от других примеров в истории, возможность уехать из Крыма на не оккупированные Россией части Украины и быть принятыми там в качестве беженцев.

Что касается заявлений некоторых украинских политиков о том, что Крым нужно снабжать водой, потому что там находятся украинские граждане под оккупацией и нужно облегчить их жизнь, — это абсурд. Чтобы понять это, представьте ситуацию, когда, например, в 1941 году во время оккупации немецкими войсками Украины Сталину предложили помочь Гитлеру содержать украинцев на захваченных территориях. Абсурдность просто очевидна. И то, что в Украине эта идея вообще циркулирует — это просто нелепо.

— Донбасс, Крым — большие потребители средств российского бюджета. Насколько Россия в состоянии и дальше тянуть это бремя?

— Но это же делается за счет российского народа, а не за счет средств путинской ОПГ, поэтому еще больше девальвируется рубль, еще меньше будет покупательная способность и потребительский спрос. А путинская ОПГ будет жить припеваючи. Расходы на Крым и на Донбасс, конечно, существенные, но мы знаем, кто за них заплатил — российские налогоплательщики и российские пенсионеры. И будут продолжать платить.

— Но нельзя же бесконечно девальвировать рубль?

— Сколько надо, столько и будут девальвировать, пока не лопнет пружинка.

— Есть ли какой-то предел сжатия этой пружины?

— Никто не знает. Это на стыке уже не только финансов и экономики, а, может, и социальных наук: социологии, психологии и даже статистики, потому что без статистики правильная социология невозможна. Плюс огромное количество движущихся частей, плюс вероятность «черных лебедей». Так что никто не знает.

— Есть ли у вас какое-то предложение, как Украине вернуть Донбасс и Крым? Минские соглашения, которые есть сейчас, — это фактически тупиковый путь.

- У Украины есть только один способ возвращать себе свои земли и восстанавливать территориальную целостность во время путинского режима (когда он сменится — будут совершенно другие данные для этой задачи): наладить жизнь таким образом, чтобы люди на территории, подконтрольной украинского государства жили бы гораздо лучше, чем в 2014 году, и гораздо лучше, чем они живут сейчас. Украина должна быть демократической, экономически и финансово процветающей страной. Или очень успешной, чтобы невозможно было дурить головы населению на Донбассе и в Крыму. Это единственный способ. Другого нет, потому что ни у Украины, ни у Украины вместе с союзниками, включая США, военного решения проблем Донбасса и Крыма попросту не существует. Вы не можете пойти войной против путинской России с ее ядерным оружием.

А экономический путь у вас есть. К сожалению, в 2020 году мы констатируем то, что Революция достоинства во многом была профукана с точки зрения развития Украины в экономическом и финансовом плане. В 2014 году был исторически небывалый политический мандат у всенародно избранного президента и у всенародно избранной Рады. Такие политические мандаты даются не так часто, с таким перевесом большинства населения Украины. Но украинская власть растеряла кредит доверия, и новая власть, похоже, продолжает это делать.

— В свое время СССР был исключен из Лиги Наций за агрессию против Финляндии. Сейчас Лиги Наций нет, но есть ООН, в которой Россия является постоянным членом Совета безопасности. Как вы считаете, может ли ООН отреагировать на агрессивные действия РФ столь же решительно? И будет ли это иметь какое-то влияние на Россию?

- К сожалению, нет, потому что Россия является постоянным членом Совета безопасности и как таковая может накладывать вето на попытки таких решений. ООН не смогла себя обезопасить от превращения какого-либо постоянного члена Совбеза в диктатуру. Я не международный правовед, точно ответить на этот вопрос сходу не могу. И не уверен, что механизмы исключения из ООН могут рассматриваться даже по отношению к таким чудовищным режимам, как Сирия или Судан.

Проблема на самом деле не в этом. Вот Россию вернули в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Просто путинская ОПГ, обладая практически неограниченными финансовыми возможностями, коррумпирует всю западную политическую элиту в той или иной степени. Во всяком случае те ее части, которые поддаются этой коррупции. И все эти так называемые путин-ферштейны, «пониматели» Путина в Германии, всякие прихлебатели на зарплатах типа Шрёдера, всякие политические деятели типа Ле Пен, политической верхушки Австрии, — это все результаты политической международной коррупции путинской ОПГ, которая пытается купить себе легитимность в мире.

В общем-то Путин, посредством наиболее свежих его действий, превращается сейчас фактически в нелегитимного диктатора. Он еще больше будет стараться подкупать, чтобы эта нелегитимность была нивелирована при помощи подкупленных политиков. Но, опять-таки, посмотрим, какое количество ошибок он продолжит совершать. Чем больше будет у него ошибок — тем быстрее режим станет нелегитимным как внутри России, так и вне.

— Бытует мнение, что Путин уже купил Европу, и санкции вскоре потеряют смысл и будут сняты. Тем более что Украина не всегда настаивает или недостаточно убедительно настаивает на их продлении. Как вы видите развитие событий?

- Как я уже сказал, Путин будет все больше тратить денег на коррумпирование западных элит. И он не остановится. Потому что не изобрел другого пути. Но коррумпировать сейчас, через шесть лет после аннексии Крыма, легче, чем тогда. Поэтому чем больше он ошибок совершит — тем быстрее придет конец режиму. Стоит ему попробовать окончательно аннексировать Донбасс или, условно говоря, напасть на Нарву в Эстонии — как коррумпировать западные элиты снова станет очень сложно, дорого и, может быть, даже невозможно.

— То есть если он еще несколько раз ошибется, расценки настолько повысятся, что у него не хватит денег?

— Во-первых, не все можно купить, во-вторых, нельзя забывать, что режим санкций сразу будет не просто усилен, а многократно усилен. Какой-нибудь условный «Шрёдер», его эквивалент в будущем, уже вряд ли сможет прийти работать в путинскую ОПГ. Да и сам Шрёдер не сможет продолжать работать, если, например, будут введены такого уровня санкции.

— Еще у России есть очередная головная боль — Турция, где есть свой «местный Путин». Ваше виденье развития отношений: Россия, Турция, Сирия. Там уже все устаканилось или конфликт будет продолжаться?

- Нет, там не устаканилось и устаканиться не может. Россия влезла в огромную гражданскую войну в Сирии, встала на сторону шиитов, имея подавляющим большинством собственного мусульманского населения суннитов. И при этом настроив суннитское арабское большинство вне России против себя.

Столкнулась с интересами Турции. Турция является одной из старейших стран-членов НАТО, имеет очень боеспособную армию в три четверти миллиона человек. И росийские силы, которые Путин задействует в Сирии, могут быть раскромсаны, размолоты в пыль и утилизированы Турцией, если Эрдоган того захочет.

Недавно, как вы знаете, турки очень эффективно утилизировали путинских «ихтамнетов». Если понадобится, сделают так снова. А Путин лишь как гопник из подворотни может действовать. В качестве такого главного хулигана, когда вокруг маленькие. А как только появится кто-нибудь большой и настучит ему по голове — Путин сразу прячется в кусты. Видели это уже неоднократно и увидим еще не раз.

Поэтому никакой большой геополитической игры у Путина в долгосрочной перспективе не получится ни в Сирии, ни в Украине, ни где-либо еще. Таким режимам, как путинский, миру предложить нечего. Соответственно, только на силе оружия утвердиться в своих геополитических каких-то даже не абмициях, а преступлениях, у Путина в долгосрочной перспективе не получится. Путинский режим, как и сам Путин, обречены, но в какой временной перспективе — пока что мы не можем знать.

— Возвращаясь к теме Крыма и российской оппозиции, которая в какой-то момент придет к власти в РФ. Дело в том, что и среди оппозиционеров есть мнение, дескать, «да, мы Крым отобрали незаконно, но отдать его не можем». Как это может повлиять на дальнейшее отношение мирового сообщества к России?

— Любой режим после Путина, если это будет не кровавая военная хунта, а режим, основанный на политическом весе каких-то оппозиционных сил, — вынужден будет поднять вопрос Крыма. Не в первый день этой власти, но достаточно быстро. Потому что это проблема, которую необходимо решать, исходя даже не из интересов Украины и защиты ее территориальную целостность. Российская Федерация сама должна решить проблему своей собственной территориальной целостности — потому что никто не признает ее международные границы. И добиться признания международных границ России можно только с помощью решения проблемы Крыма. Ее придется решать, что называется, всем миром. Это должны быть переговоры между Украиной, Россией и каким-то набором международных медиаторов — участников-подписантов Будапештского меморандума как минимум. Скорее всего, еще с участием других членов НАТО, или, может быть, всей Большой семерки.

И это решение должно быть приемлемым на международном уровне. И таким, чтобы его восприняла российская сторона. Потому что власть условного президента Навального или условного премьер-министра Рабиновича может не продержаться и двух недель, если их решения станут вызывать бурные протесты в российском обществе.

К сожалению, в проблеме Крыма есть одна задача, которую невозможно решить ни сейчас, ни в будущем: идет не просто оккупация, а колонизация полуострова. И потенциальный вопрос для жителей Крыма через десять лет: «Где вы хотите больше жить — в составе Российской Федерации или в составе Украины?» — он не является легитимным на основании Конституции Украины. Но даже если бы такой вопрос был задан, то окружающая обстановка в Крыму очень сильно изменилась.

Когда идет колонизация, наступают необратимые или очень тяжело обратимые процессы. И если Крым будет состоять на 90 процентов из отставных ФСБшников и сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации, то вернуть Крым Украине будет чрезвычайно сложно. Притом неизвестно, захочет ли Украина возвращать себе Крым, населенный на 90 процентов отставными пенсионерами ФСБ и ФСИНа. Вот это как раз и есть необратимая гуманитарная ситуация — это те вещи, которые Путин совершил необратимым образом. Как это решать? Это будет чрезвычайно сложно, даже при международной медиации и учете всех гуманитарных проблем.

— Исторически так сложилось, что при возникновении революционной ситуации революцию возглавляют люди, приближенные к бывшей власти. В Украине такое тоже было. Возможно подобное в нынешней России?

- Это самый вероятный сценарий на данный момент. Если революционная ситуация в России возникнет, я не думаю, что сценарий смены власти при помощи улицы мы увидим очень скорое. Потому что даже если на улицы народ и выйдет, то Путин сделает все, чтобы это подавить. И он не остановится ни перед чем, намотает любое количество кишок на гусеницы танков. Если только на улицах не будет миллиона человек. А вот 200, 300, 500 тысяч — сможет раздавить.

Соответственно, выход на улицы сотен тысяч протестующих совсем не обязательно увенчается сменой режима. Когда же выйдут миллионы — мы предположить сейчас не можем. А вот то, что Путина ликвидируют, как в свое время отравили Сталина, или каким-то образом по-другому его сместят сверху — это наиболее вероятный сценарий. Он может произойти в любой момент, раньше, чем отдаленная перспектива того, что на улицы выйдут несколько миллионов человек. Да и, кстати, посмотрите на историю самой России — там власть практически никогда не менялась на выборах, за исключением редчайших исключений.

— То есть Путину стоит боятся не столько выхода миллионов на улицы, сколько «близкого круга»?

— Он и боится, поэтому там десятки тысяч человек работают в Федеральной службе охраны.

— В России в последние годы политические репрессии проводятся не только с помощью так называемого правосудия. Критики власти гибнут и в самом центре Москвы, и далеко за пределами страны: Немцов, Старовойтова, Литвиненко, Политковская, Щекочихин, Березовский… Вы не боитесь быть оппозиционером в России?

— Отвечу, как еврей в одесских анекдотах, вопросом на вопрос. А что вы мне предлагаете делать, молчать в тряпочку? И уже серьезно: не могу молчать, представляете?

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», согласно данным соцопроса, большинство россиян против того, чтобы Путин мог снова баллотироваться в президенты

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