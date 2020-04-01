Алена Винницкая рассказала, как не развестись на карантине

Шоу-бизнес

Известная певица и ведущая программы «Зірковий шлях» на канале «Украина» Алена Винницкая, рассказавшая ранее о тяжелой депрессии, поделилась, как сохранить отношения в условиях карантина. Звезда, прожившая в браке с Сергеем Большим почти 20 лет, считает, что сейчас многие супружеские пары проходят испытание на прочность, и есть много рисков потерять отношения.

«В разных странах уже есть разводы. Люди вдруг выяснили, что они когда-то друг друга не до конца поняли, они чужие. Им тяжело находиться на одной территории долгое время. Это очень классный тест на взаимоотношения. И тот, кто этот тест проживает, кто выдержит это напряжение, у того есть огромные шансы построить настоящую семью и крепкие взаимоотношения. Но многие и разводятся, понимая, что вместе они находится не могут. Ведь наша современная семья — это люди, которые в основном работают, муж с женой видят друг друга уже вечером, и только на отдыхе проводят вместе все свое время», — считает Алена.

Свой кризис в отношениях с мужем она уже пережила. В самый пиковый момент разногласий они с Сергеем едва не развелись, но приняли решение пожить отдельно.

«У меня уже был этот пик недопонимания, когда мы действительно остались вдвоем на одной территории. Были серьезные разногласия, так что у нас уже прививка по этому поводу», — поделилась Алена Винницкая.

По словам ведущей, им с супругом теперь не страшен такой формат взаимоотношений. Алена считает, что важно не вмешиваться в пространство друг друга, не мешать и не раздражаться.

«Мы абсолютно спокойно существуем. На одной территории можем долгое время вообще друг друга не замечать и друг другу не мешать. Но бывают всплески раздражительности. От этого никто не застрахован. Здесь просто надо включать взрослого человека, свой жизненный опыт, мудрость и понимать, что надо очень и очень это все контролировать и не допускать никаких ссор. До ссор у нас еще не доходило», — сказала Винницкая.

А звездные супруги Надя Дорофеева и Владимир Дантес на карантине устроили романтичную фотосессию и поделились трогательными фото с поклонниками.

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