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Украина

На Донбассе погиб молодой украинский военный: названо имя героя

10:49 1 апреля 2020 248
Александр Маланчук
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Во вторник, 31 марта, на Донбассе погиб командир 3-го горно-штурмового взвода 1-й горно-штурмовой роты воинской части А3029 Александр Маланчук. Днем ранее от пули вражеского снайпера погиб сержант Владимир Мовчанюк.

В Черновицкой облгосадминистрации, выразив соболезнования родным и близким погибшего, сообщили, что Александр Маланчук служил в ВСУ по контракту с 2019 года. Бойцу было всего 23 года — он родился в 1997 году.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине поименно вспомнили военнослужащих ВСУ, погибших на Донбассе в марте 2020 года.

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