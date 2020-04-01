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На Донбассе погиб молодой украинский военный: названо имя героя
Во вторник, 31 марта, на Донбассе погиб командир 3-го горно-штурмового взвода 1-й горно-штурмовой роты воинской части А3029 Александр Маланчук. Днем ранее от пули вражеского снайпера погиб сержант Владимир Мовчанюк.
В Черновицкой облгосадминистрации, выразив соболезнования родным и близким погибшего, сообщили, что Александр Маланчук служил в ВСУ по контракту с 2019 года. Бойцу было всего 23 года — он родился в 1997 году.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине поименно вспомнили военнослужащих ВСУ, погибших на Донбассе в марте 2020 года.
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