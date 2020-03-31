Названо имя бойца ВСУ, погибшего от пули снайпера 30 марта

Украина

В 57-й отдельной мотопехотной бригаде имени кошевого атамана Костя Гордиенко сообщили, что погибшим 30 марта на Донбассе пули вражеского снайпера был сержант Владимир Мовчанюк.

«Каждая капля крови тех, кто положил свою жизнь ради целостности и независимости Украины не дает нам, живым, морального права пощадить врага. Враг пришел к нам с оружием и будет уничтожен. Вечная слава героям, имена которых навеки вошли в историю Украины», — говорится в сообщении, размещенном на страничке бригады в социальных сетях.

Боец заключил контракт с ВСУ и воевал с 2015 года. Он жил в селе Андрушивка Погребищенского района Винницкой области.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Донбассе погиб сержант Алексей Золин из Житомира. Боец ВСУ, который погиб в районе Новоалександровки Донецкой области, служил в 30-й ОМБр им. князя Константина Острожского.

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