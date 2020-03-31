Ивано-Франковск закрывают из-за коронавируса (видео)

Украина

После Сум, где власти для предотвращения и распространения коронавируса ограничили въезд в город, аналогичные меры предпримут и в Ивано-Франковске.

По словам мэра Ивана-Франковска Руслана Марцинкива, обязательный температурный скрининг и ограничения на въезд в город введут с нуля часов в четверг, 2 апреля.

На заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности решили установить на въездах города контрольно-пропускные пункты. Также сообщается, что на территории Ивана-Франковска были официально подтверждены данные о заболевании COVID-19 у 16 человек, а с подозрением в больницах находится 108 пациентов, в том числе 39 жителей областного центра.

Местные власти прогнозируют, что пик заболеваний придется на 10−20 апреля.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с 17 марта действуют ограничения на въезде в Киев — в столицу не пропускают автобусы межгородского и межобластного сообщения. Легковому транспорту движение не ограничивали.

Фото из Википедии.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter