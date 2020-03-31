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Ивано-Франковск закрывают из-за коронавируса (видео)
После Сум, где власти для предотвращения и распространения коронавируса ограничили въезд в город, аналогичные меры предпримут и в Ивано-Франковске.
По словам мэра Ивана-Франковска Руслана Марцинкива, обязательный температурный скрининг и ограничения на въезд в город введут с нуля часов в четверг, 2 апреля.
На заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности решили установить на въездах города контрольно-пропускные пункты. Также сообщается, что на территории Ивана-Франковска были официально подтверждены данные о заболевании COVID-19 у 16 человек, а с подозрением в больницах находится 108 пациентов, в том числе 39 жителей областного центра.
Местные власти прогнозируют, что пик заболеваний придется на 10−20 апреля.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с 17 марта действуют ограничения на въезде в Киев — в столицу не пропускают автобусы межгородского и межобластного сообщения. Легковому транспорту движение не ограничивали.
Фото из Википедии.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..