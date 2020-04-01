«Выла от боли»: Татьяну Лазареву госпитализировали в Испании

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Известную российскую актрису и телеведущую Татьяну Лазареву срочно госпитализировали в Испании, где она живет с младшей дочерью Антониной. 53-летняя звезда внезапно почувствовала себя плохо, у нее заболел живот. Боль была такой сильной, что Татьяна вызвала скорую. Медики, усилия которых сейчас направлены на борьбу с коронавирусом, приехали минут через 40, врач сделал укол и уехал.

«Легче не стало, стали неметь руки и в моменты волнообразного нарастания боли отключаться сознание, начало тошнить. Бедняга Антонина снова вызвала его, он приехал и влил мне, судя по всему, какой-то совсем уже морфин, потому как я просто загибалась от боли. Потом он вызвал специальную скорую, чистую от коронавируса, чтобы везти меня в больницу, причём не очень понятно было в какую, потому что здесь все больницы в основном перенастроены на коронавирус, а у меня был явно не он», — рассказала Татьяна в Instagram.

После обследования в клинике выяснили, что у Лазаревой камень в почке, он «двинулся», стал вопрос об операции.

«Я лежу на этаже, как меня уверяют, чистом от коронавируса, под какими-то капельницами, палата одиночная, больница хорошая, на этаже нас всего трое. Ничего не болит. Единственное, что меня беспокоит — это то, что меня пока ни разу не покормили. Но мне после двухнедельного карантина и беспрерывного жора это пока вполне на пользу. И ещё я жду ответа от страховой компании, оплатят мне завтра операцию или нет», — рассказала Татьяна. Она обещала держать в курсе развития ситуации и информировать о своем здоровье.

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