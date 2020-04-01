Шоу-бизнес

"Ему то лучше, то хуже": помощник Лещенко рассказал о его состоянии

Состояние знаменитого российского певца Льва Лещенко, который борется с коронавирусом в Коммунарской больнице в Москве, пока еще не стабильно. У 78-летнего артиста осложненная пневмония. И хоть он дышит уже самостоятельно, пока рано говорить о выздоровлении. Об этом рассказал помощник Лещенко Андрей Гайдель.

«Ему то лучше, то хуже. На коронавирус пересдавал уже несколько раз. Активно лечится. Но врачи не могут пока понять природу его пневмонии, откуда она появилась. Может быть, давно протекала в слабой форме, а сейчас активизировалась», — цитирует Андрея «СтарХит».

Напомним, ранее о состоянии Лещенко рассказал главврач Коммунарки Денис Проценко, который и сам позже заразился коронавирусом. Он заверил, что Лев Валерьянович не нуждается в дополнительном кислороде и идет на поправку. Он переведен из реанимации.

Диагноз Лещенко всполошил российский шоу-бизнес. Ведь Лев Валерьяович был в компании многочисленных гостей на дне рождения Аллы Крутой. В Коммунарке также оказался певец Игорь Николаев, он лечится от пневмонии.

Поспешили изолироваться и сдать тесты и другие гости вечеринки. Друг Лещенко Владимир Винокур уже получил отрицательный результат. А телеведущая Лера Кудрявцева еще ждет результаты анализа на коронавирус.

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