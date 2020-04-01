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Юморина на удаленке: праздник смеха в Одессе проходит онлайн (фото, видео)

12:56 1 апреля 2020 79
Юморина-2020&nbsp;— программа
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Что за Одесса без Юморины и что за Юморина без Одессы? Именно потому, невзирая на всю серьезность ситуации с коронавирусом и карантин, одесситы решили все же провести главный праздник юмора. Проходит он, правда, в необычном режиме.

В среду, 1 апреля, департамент культуры и туризма Одесского горсовета запустил онлайн-программу Юморины-2020.

До 21:00 будут транслировать записи выступлений известных сатириков Михаила Жванецкого и Романа Карцева, музыкальной группы «Деньги вперед», видиоархив праздничных юморинных шествий, различные слайд-шоу (карикатуры, фото и пр.), обращения популярных актеров Георгия Делиева, Бориса Барского, видео-зарисовки, поток анекдотов, ролик «Свадьба в одесском дворике» и т. д.

«Это, конечно, не живьем, но на безрыбье и COVID — это почти что CAVIAR (икра. — Авт.)», — шутят неунывающие одесситы.

Напомним, первая Юморина в Одессе состоялась в 1973 году. Три года спустя ее запретили. Возобновился праздник смеха в конце 1980-х.

В 2014 году Юморину отменили в связи с 40-дневным трауром, объявленным по Героям Небесной Сотни, в 2015-м — в связи с военными действиями на востоке страны, в 2016 праздник состоялся в усеченном формате — без карнавального шествия, как отмечалось, в связи «несвоевременностью такого праздника». В 2017 году Юморину возобновили.

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