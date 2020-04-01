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Маски есть не у всех: на судне с украинскими моряками подтвердили 20 случаев коронавируса

Заражение COVID-19 подтвердили медики у 20 пассажиров греческого круизного судна EL. VENIZELOS, которое пришвартовано в порту Пирея. В составе экипажа этого лайнера — украинские моряки. Об этом «ФАКТАМ» сообщил руководитель проектов благотворительной организации Фонд помощи морякам «Ассоль» Андрей Шевченко. По его словам, информацию подтвердил в ходе брифинга во вторник, 31 марта, представитель Минздрава Греции Сотирис Циодрас.

Круизный лайнер, принадлежащий греческой судоходной компании, выполнял рейс из Турции в испанский города Кадис, но прервал его в связи со стремительным развитием ситуации с коронавирусом в Испании. С 22 марта судно, которому предписано не выходить в открытое море, стоит на якоре в порту греческого города Пирей.

«Теплоход перевозил из Турции в Испанию специалистов, которые должны были принять участие в работах по реконструкции другого круизного лайнера — Royal Caribbean. Однако из-за пандемии EL. VENIZELOS не смогло прибыть в пункт назначения. На его борту в настоящее время находятся 383 человека, у 33 из них греческое гражданство. На борту есть люди из 13 стран мира, в том числе турки, казахи, граждане Украины (около 30 человек), Индонезии и других стран. Судно находится на карантине. Проблемы с его снабжением решаются», — рассказал Шевченко.

По информации от родных и близких украинских моряков, в начале карантина старшему (офицерскому) составу экипажа выдали маски, а младшему — только антисептики. На вопрос, почему так, был дан ответ: «Они вам не нужны». Отмечается, что достоверной информацией люди, находящиеся на борту теплохода, не владеют.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Крыму количество заболевших COVID-19 увеличилось вдвое и, как оказалось, все подхватившие коронавирус недавно вернулись из-за рубежа. Причем большинство заразившихся путешествовали на круизном лайнере «Белиссимо» в Объединенных Арабских Эмиратах.

А первый случай коронавируса в Израиле обнаружили у пассажира круизного лайнера Diamond Princess, который долгое время стоял на карантине в Японии.

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