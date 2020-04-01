Украина

Действовали по заказу России: в Киеве раскрыли сеть ботов, распространявших фейки о коронавирусе

В Киеве СБУ разоблачила сеть интернет-агитаторов, распространявших фейки про коронавирус. Участники сети работали в социальной сети Facebook. Работодатель давал задания через закрытую группу в соцсети, а рядовые исполнители множили фейки о тысячах неучтенных жертвах коронавируса, о том, что врачи лечат болезнь неправильно, а люди вышвыривают из автобусов кашляющих пассажиров.

Как признались агитаторы, в дальнейшем задачи усложнились: нужно было писать об отсутствии медикаментов в больницах и об игнорировании проблемы ответственными лицами. Платили и за «нагнетание»: негативные комментарии оплачивались по особому тарифу.

Оплата за работу агитаторам поступала через российские электронные кошельки, что прямо указывает, кто был заказчиком кампании. Личности «кураторов» пока не установлены, но СБУ взяла под контроль доступ к аккаунтам.

Напомним, с начала эпидемии коронавируса СБУ разоблачила 81 человека, распространявшего в соцсетях фейки о болезни. Шестеро интернет-агитаторов действовали по указке кураторов из России.

Среди самых распространенных фейков, гулявших в соцсетях, были предупреждения о санитарной обработке городов с вертолетов, о «100% надежных» способах лечения коронавируса и о том, что медикам запрещено ставить диагноз COVID-19, а приказано писать «пневмония».

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