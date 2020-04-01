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- 15:05 Зеленский не против отправки украинских медиков в Италию для борьбы с коронавирусом
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Зеленский не против отправки украинских медиков в Италию для борьбы с коронавирусом
На совещании у президента Владимира Зеленского рассматривался и вопрос о направлении в Италию, лидирующую по количеству заболевших коронавирусной инфекцией в Европе, медиков из Украины.
Так, министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что Италия обратилась к Украине с просьбой помочь с бригадами медиков.
«Было бы хорошо предоставить Италии бригаду из нескольких наших специалистов, скажем анестезиологов, до того, как у нас наступит пик заболеваемости. Тогда они вернутся с неоценимым опытом борьбы с пандемией. Но мы должны обеспечить их полную безопасность и лучшие условия работы в Италии», — заявил Зеленский.
Также сообщается, что Аваков предложил помочь Италии, предоставив спирт для медицинских нужд.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на совещании также обсуждался вопрос возможности введения в Украине режима «все в масках» и ограничении количества людей на улице
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!