Украина

Зеленский не против отправки украинских медиков в Италию для борьбы с коронавирусом

На совещании у президента Владимира Зеленского рассматривался и вопрос о направлении в Италию, лидирующую по количеству заболевших коронавирусной инфекцией в Европе, медиков из Украины.

Так, министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что Италия обратилась к Украине с просьбой помочь с бригадами медиков.

«Было бы хорошо предоставить Италии бригаду из нескольких наших специалистов, скажем анестезиологов, до того, как у нас наступит пик заболеваемости. Тогда они вернутся с неоценимым опытом борьбы с пандемией. Но мы должны обеспечить их полную безопасность и лучшие условия работы в Италии», — заявил Зеленский.

Также сообщается, что Аваков предложил помочь Италии, предоставив спирт для медицинских нужд.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на совещании также обсуждался вопрос возможности введения в Украине режима «все в масках» и ограничении количества людей на улице

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