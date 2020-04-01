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Происшествия

Не поделили бизнес: боевики расстреляли депо в Горловке, уничтожив общественный транспорт (фото)

16:21 1 апреля 2020 670
Разбитое стекло в автобусе
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В оккупированной Горловке кадровый офицер армии России приказал обстрелять местное трамвайно-троллейбусное управление, не поделив сферы влияния с местным «мэром».

Об этом в социальных сетях сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан («Штирлиц»). По его информации, это произошло в ночь на среду, 1 апреля.

«Перераспределение сфер влияния с „мэром“ Горловки Приходько, с которым сразу после своего назначения не нашел общего языка так называемый „комбриг“. Обычная провокация с демонстрацией силы „мэру“ Приходько, а также одновременным обвинением и дискредитации подразделений Объединенных сил», — пишет офицер ВСУ и публикует фото расстрелянной техники.

По словам Анатолия Штефана, российский кадровый военный находится в базах данных «Миротворца» как военный преступник.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в Горловке коронавирус обнаружили у 12 человек.

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