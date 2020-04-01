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- 16:28 Беременная Джамала рассказала о сложностях на карантине
Беременная Джамала рассказала о сложностях на карантине (фото)
Победительница «Евровидения» Джамала, ожидающая второго ребенка, проводит карантин дома с мужем и сыном Эмиром. Певица говорит, что уже устала отдыхать и никак не может привыкнуть к отсутствии активностей. Когда она ждала старшего сына, много работала, занималась спортом, плавала в бассейне. Даже интервью «ФАКТАМ» незадолго до рождения малыша назначила в спортивном клубе.
Певица опубликовала фото в Instagram, показав увеличившийся животик и рассказала о своих ощущениях во время второй беременности.
«Большую часть этой беременности я провела активно. И сейчас мне сложно сбавить обороты и проводить все время дома. Многие говорят: „Ждёшь ребенка? Класс! Отдыхай, лежи, наслаждайся“. Я к такому не привыкла», — пишет Джамала в Instagram.
На карантине она продолжает заниматься музыкой, устраивает концерты онлайн, представляя кавера. Также Джа занимается спортом в домашних условиях, если позволяет «человек-пружина».
Но есть и определенные сложности на последних месяцах беременности.
«У меня две сложности: сон (никак не можешь комфортно улечься) и сухость кожи! Ты растягиваешься как шар и думаешь, больше некуда. В первую беременность я много внимания уделяла уходу за кожей, потому что очень боялась растяжек», — говорит Джамала и отмечает, что ей удалось избежать проблем с кожей.
Также певица поддержала всех будущих мамочек. Ведь в условиях пандемии им приходится особенно беречь себя.
«Желаю здоровья абсолютно всем! Но именно сейчас хочется особо поддержать тех, кто находится в положении! Ведь мы-то знаем, какая это непростая работа — выносить Человека!!!», — пожелала Джамала.
Недавно Джамала рассказала о своем детстве в Крыму, как она помогала родителям и бегала на море.
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