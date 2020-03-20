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Шоу-бизнес

Беременная Джамала показала, как проводит время на карантине

11:06 20 марта 2020 276
Джамала
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Певица Джамала, призвавшая ранее не паниковать, а придерживаться правил карантина, показала, чем занимается во время ограничений из-за коронавируса. Артистка, ожидающая второго ребенка, проводит время дома с мужем Бекиром, сыном Эмиром и домашним любимчиком. Джамала считает, что в сложившейся ситуации остается просто любить и быть с семьей.

«Заботиться дуг о друге и быть людьми. Сегодня нет „чужих“ и „это очень далеко и нас не коснется“. Оставайтесь дома! Единственный понятный выход сейчас — это карантин. Всем страшно, пугает неопределенность, все раздражены, абсолютно все теряют материально. Самое главное — оставаться здоровыми и живыми! Помните об этом», — написала Джамала на своей странице в Instagram и попросила с уважением относиться к тем, кому необходимо ходить на работу.

В свободное время Джамала также записывает новые песни и исполняет кавера для поклонников в сети. «Что может быть лучше для музыканта, чем играть музыку, которая вдохновляет?», — пишет певица.

Ранее Павел Зибров рассказал «ФАКТАМ», как спасается от коронавируса на даче.

А певица Слава Каминская решила заняться выпечкой тортов.

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