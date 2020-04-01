27.49 / 28.05 29.87 / 30.73
Киев: +6
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

"Пленки Ермака": СБУ объяснила свой визит к Леросу

17:45 1 апреля 2020 24
«Пленки Ермака»: СБУ объяснила свой визит к Леросу
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

СБУ подтвердила осуществление досудебного расследования, начатого по факту незаконного использования специальных технических средств негласного получения информации для видеофиксации встреч брата главы Офиса президента Дениса Ермака (преступление предусмотрено ч. 2 ст. 359 Уголовного кодекса Украины).

Повестку нардепу Гео Леросу направили о вызове на допрос в качестве свидетеля в уголовном производстве.

Как сообщает пресс-центр СБУ, для вручения повестки сотрудники СБУ прибыли по месту жительства депутата, однако он отказался лично получать повестку о вызове и предложил обратиться к его адвокату.

Досудебное следствие в уголовном производстве продолжается.

Напомним, уголовное дело в отношении Гео Лероса также возбудило Государственное бюро расследований. Нардепу вменяют мошенничество, вмешательство в деятельность государственного деятеля, превышение власти или служебных полномочий.

А Специализированная антикоррупционная прокуратура после обращения Лероса открыла свое уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

1 апреля

1 апреля: лучшие розыгрыши, приколы и картинки

«Воины света»: на Виннитчине медики сутками спасают жизнь ребенка, больного COVID-19 (фото)

"Воины света": на Виннитчине медики сутки напролет спасают жизнь ребенка, больного COVID-19 (фото)

Юлия Кузьменко

Дело Шеремета: Кузьменко не удалось разжалобить судей

Ношение масок

ВОЗ призвала здоровых людей отказаться от ношения медицинских масок

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер