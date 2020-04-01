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"Пленки Ермака": СБУ объяснила свой визит к Леросу
СБУ подтвердила осуществление досудебного расследования, начатого по факту незаконного использования специальных технических средств негласного получения информации для видеофиксации встреч брата главы Офиса президента Дениса Ермака (преступление предусмотрено ч. 2 ст. 359 Уголовного кодекса Украины).
Повестку нардепу Гео Леросу направили о вызове на допрос в качестве свидетеля в уголовном производстве.
Как сообщает пресс-центр СБУ, для вручения повестки сотрудники СБУ прибыли по месту жительства депутата, однако он отказался лично получать повестку о вызове и предложил обратиться к его адвокату.
Досудебное следствие в уголовном производстве продолжается.
Напомним, уголовное дело в отношении Гео Лероса также возбудило Государственное бюро расследований. Нардепу вменяют мошенничество, вмешательство в деятельность государственного деятеля, превышение власти или служебных полномочий.
А Специализированная антикоррупционная прокуратура после обращения Лероса открыла свое уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.
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— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...