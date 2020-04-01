«Пленки Ермака»: СБУ объяснила свой визит к Леросу

Политика

СБУ подтвердила осуществление досудебного расследования, начатого по факту незаконного использования специальных технических средств негласного получения информации для видеофиксации встреч брата главы Офиса президента Дениса Ермака (преступление предусмотрено ч. 2 ст. 359 Уголовного кодекса Украины).

Повестку нардепу Гео Леросу направили о вызове на допрос в качестве свидетеля в уголовном производстве.

Как сообщает пресс-центр СБУ, для вручения повестки сотрудники СБУ прибыли по месту жительства депутата, однако он отказался лично получать повестку о вызове и предложил обратиться к его адвокату.

Досудебное следствие в уголовном производстве продолжается.

Напомним, уголовное дело в отношении Гео Лероса также возбудило Государственное бюро расследований. Нардепу вменяют мошенничество, вмешательство в деятельность государственного деятеля, превышение власти или служебных полномочий.

А Специализированная антикоррупционная прокуратура после обращения Лероса открыла свое уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.



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