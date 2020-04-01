112-летний британец признан старейшим в мире мужчиной (фото)

Мир

После того, как в возрасте 112 лет умерла старейшая британка Грейс Джонс, 112-летний британец Боб Уэйтон официально признан старейшим мужчиной в мире. Он родился 29 марта 1908 года.

Как сообщает издание The Guardian, житель графства Гэмпшир получил сертификат Книги рекордов Гиннесса. Документ ему вручал персонал дома престарелых, соблюдая меры предосторожности и не нарушая положенной при пандемии коронавируса дистанции. Представители Книги рекордов не смогли встретиться с долгожителем лично.

Роберт Уэйтон в 1918—1920-х годах пережил пандемию гриппа-испанки, от которой умерло по разным данным от 50 до 100 миллионов человек. Но за всю свою жизнь он не встречался ни с чем, подобным COVID-19. И никогда до сих пор не сидел в самоизоляции. «Это так странно», — говорит он.

Фото с сайта Книги рекордов Гиннесса

У Боба было трое детей, а также имеется десять внуков и 25 правнуков. Его жена умерла в 1997 году.

Предыдущий рекордсмен, японский фермер Титэцу Ватанабе умер 23 февраля в возрасте 112 лет и 355 дней.

Старейшим человеком на Земле официально числится японка Канэ Танака, которая отпраздновала в январе 117-летие.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в 116 лет умерла старейшая жительница Европы.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter