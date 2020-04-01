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Участвовал полицейский: под Киевом задержали банду похитителей банковских терминалов (фото, видео)

21:21 1 апреля 2020 127
Участвовал полицейский: под Киевом задержали банду похитителей банковских терминалов (фото, видео)
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В Киевской области задержали преступную группировку, которая успела совершить пять ограблений банковских терминалов. Напомним, в начале года во Львове таксист с напарником украли банковский терминал с деньгами.

Как сообщила пресс-служба полиции области, общая добыча банды, в состав которой входил полицейский, составила около 400 тысяч гривен.

По месту жительства фигурантов (всем им 25−35 лет) было проведено 5 обысков, где правоохранители нашли огнестрельное оружие, ножи, схемы расположения терминалов и наличные деньги. Также были изъяты 4 автомобиля, на которых совершались ограбления.

К задержанию опасной группировки привлекали сотрудников Управления уголовного розыска Киевской области, Васильковского, Киево-Святошинского, Макаровского отделов полиции, бойцов КОРД и полка полиции особого назначения.

Напомним, накануне СБУ обезвредила опасную банду в Закарпатье, которой руководил… местный депутат.

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