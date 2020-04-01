Украина

В ОРДО появился второй больной с COVID-19: что об этом известно

В террористической «ДНР», куда экстренно перебросили российских военных вирусологов, зарегистрировали второй лабораторно подтвержденный случай COVID-19.

Больным оказался ребенок местной жительницы, у которой диагноз был подтвержден днем ранее.

Донецкие медики утверждают, что заболевание и у мамы, и у ее ребенка протекает в легкой форме, они находятся в отдельной боксированной палате в инфекционном отделении.

Остальных членов семьи также госпитализировали в инфекционное отделение.

Таким образом, общее количество пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию в инфекционных стационарах на неподконтрольной территории Донецкой области достигло 126 человек, еще 9410 человек помещены на самоизоляцию.

Тем временем на подконтрольной Украине территории Донецкой области зафиксирован уже седьмой случай коронавируса. 67-летнюю жительницу Белозерска, которая контактировала с вернувшимся из-за рубежа родственником, госпитализировали в инфекционную больницу Мирнограда.

Напомним, в комментарии «ФАКТАМ» российский эксперт предупредила, что одного зараженного коронавирусом будет достаточно для непоправимого удара по самопровозглашенным «республикам» Донбасса.

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