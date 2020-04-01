Шоу-бизнес

«Мозгов не видно»: Лолита Милявская взбесила сеть словами о Донбассе и Путине (видео)

Запрещенная в Украине певица Лолита Милявская, которая ранее выступила в оккупированном Донецке, взбесила сеть своим отрицанием войны на Донбассе и поддержкой политики президента РФ Владимира Путина.

О том, что Россия не воюет на Донбассе, Лолита заявила в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

«А разве сейчас идет война? Вот я про нее не знаю», — «удивилась» Милявская.

«Россия не развязывала войну», — отметила певица, добавив, что «в конфликте нельзя обвинять одну сторону». По ее мнению, президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно просто договориться с Владимиром Путиным, который «не причастен» к конфликту на Донбассе.

Сама же она уверена, что Украина «не прятала бы могилы» погибших на Донбассе, а писала на них о месте гибели и рассказывала всем об этом, если бы была война с Россией.

Певица отметила, что когда выступала в Донецке, то все ее поклонницы хотели «быть с Россией», а еще рассказывали о «карателях, которые убивали женщин и детей».

Лолита также пожаловалась, что ее не пускают в Украину. По ее словам, она не поддерживала аннексию Крыма, а ездить на полуостров не из России ей слишком дорого.

Она подчеркнула, что «Украина Крым отдала, она не вкладывала в него, Россия построила аэропорт и хоть одну дорогу».

Такие слова Лолиты разозлили пользователей сети. «Эта гусеница, вроде бы и „умная“, а мозгов не видно, значит ихтамнет», «Она просто включила дуру, иначе не увидит кремлёвских концертов», «Дура, а раньше казалась умным и достойным человеком», — пишут комментаторы.



Напомним, что в прошлом году Лолита разрыдалась на сцене из-за невозможности вернуться в Украину.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter