Шоу-бизнес

Хотят до конца жизни быть вместе: певица Саманта Фокс обручилась со своей подругой

Будущая в мире пандемия коронавируса вынудила певицу Саманту Фокс, любимицу подростков 80-х годов прошлого века, отложить свадьбу со своей подругой Линдой Олсен.

«Пара планировала устроить свадебную церемонию летом в графстве Эссекс, однако из-за пандемии коронавируса ей пришлось отказаться от этих планов», — пишет The Sun.

53-летняя Саманта обручилась с 45-летней Линдой спустя четыре года после смерти своей предыдущей возлюбленной Миры Страттон, которая скончалась от рака. С Мирой Саманта прожила 12 лет.

Известно, что Линда Олсен — мать двоих детей, вместе с Фокс они планировали сыграть свадьбу летом в графстве Эссекс.

«Сэм и Линда так счастливы вместе, они хотят провести вдвоём остаток своих жизней. Они влюблены и хотят узаконить отношения», — рассказали журналистам друзья пары.

Известно, что Саманта Фокс совершила каминг-аут в 2003 году, когда встретила Миру (многие годы та работала менеджером певицы). До этого в 1980-х годах артистка жила гражданским браком с австралийцем Питером Форестером. Вместе они усыновили и воспитывали мальчика по имени Саймон, но он трагически погиб.

Саманта Фокс прославилась в 80-е годы. Сначала она работала моделью, затем начала певческую карьеру. В те годы она была самой фотографируемой женщиной после принцессы Дианы и Маргарет Тэтчер, и стала мировой звездой после того, как ее альбом разошелся тиражом более 30 млн копий.

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