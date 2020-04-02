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Мир

Ученый рассказал, как человечеству избежать появления новых корона- и хантавирусов

1:58 2 апреля 2020 61
Рынок продажи мяса животных
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Источником 75 процентов вирусных заболеваний человека — в частности, инфекций, вызываемых вирусами иммунодефицита человека, Эболы, птичьего и свиного гриппа, а также коронавируса SARS-CoV-2 и чуть менее опасного хантавируса — становилось мясо диких животных.

Поэтому запрет торговли мясом диких животных помог бы избежать многих вирусных инфекций, с которыми в последние десять лет сталкивается человек.

Об этом пишет в своей статье биолог Джордж Виттемьер из Университета штата Колорадо (США).

Биолог приводит оценки, согласно которым среди диких млекопитающих и птиц циркулируют тысячи потенциально опасных для человека вирусов. Годовой оборот рынка диких животных в Китае специалистом оценивается в 18 миллиардов долларов.

Виттемьер замечает, что соответствующие рынки в Поднебесной работают до сих пор потому, что являются основным источником дохода для обнищавших сельских общин. Но если люди не хотят, чтобы в будущем многие погибали от инфекционных заболеваний, то должны приложить максимум усилий для их запрета.

Напомним, что в марте американский колледж врачей сообщил, что SARS-CoV-2 может обнаруживаться в образцах мокроты и кала даже если коронавируса нет в пробах с носоглотки.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что пока ученые решают, как избежать в будущем пандемий, крестьяне сами начали «устранять» причину коронавируса. Так, в латиноамериканской стране Перу местные жители начали настоящую охоту на летучих мышей, которые, по их мнению, распространяют опасный коронавирус. Даже несмотря на доводы властей о том, что геном SARS-CoV-2, вызвавший пандемию COVID-19, — «натуральный», они винят во всем именно летучих мышей.

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