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Ученый рассказал, как человечеству избежать появления новых корона- и хантавирусов
Источником 75 процентов вирусных заболеваний человека — в частности, инфекций, вызываемых вирусами иммунодефицита человека, Эболы, птичьего и свиного гриппа, а также коронавируса SARS-CoV-2 и чуть менее опасного хантавируса — становилось мясо диких животных.
Поэтому запрет торговли мясом диких животных помог бы избежать многих вирусных инфекций, с которыми в последние десять лет сталкивается человек.
Об этом пишет в своей статье биолог Джордж Виттемьер из Университета штата Колорадо (США).
Биолог приводит оценки, согласно которым среди диких млекопитающих и птиц циркулируют тысячи потенциально опасных для человека вирусов. Годовой оборот рынка диких животных в Китае специалистом оценивается в 18 миллиардов долларов.
Виттемьер замечает, что соответствующие рынки в Поднебесной работают до сих пор потому, что являются основным источником дохода для обнищавших сельских общин. Но если люди не хотят, чтобы в будущем многие погибали от инфекционных заболеваний, то должны приложить максимум усилий для их запрета.
Напомним, что в марте американский колледж врачей сообщил, что SARS-CoV-2 может обнаруживаться в образцах мокроты и кала даже если коронавируса нет в пробах с носоглотки.
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