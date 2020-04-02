27.49 / 28.04 29.86 / 30.70
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Весна продолжается: синоптики порадовали теплым прогнозом на ближайшие дни

7:24 2 апреля 2020 13
Весна продолжается: синоптики порадовали теплым прогнозом на ближайшие дни
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Весна продолжит радовать украинцев теплом. В четверг, 2 апреля, по всей территории Украины будет сухо, а столбики термометров будут колебаться у отметок выше 10 градусов, спрогнозировал Украинский Гидрометцентр.

В Херсонской, Николаевской и Черкасской областях ожидается до +13 градусов, несколько прохладнее будет в Сумской и Львовской областях (до +11 градусов), а в Киеве юго-западный ветер принес апрельские температурные показатели — +10-+12 градусов выше нуля.

В пятницу, 3 апреля, потепление будет нарастать — в восточных регионах страны ожидается до +14 градусов, а на западе будет преимущественно 11−13 градусов выше нуля (исключением станет Волынь, где прогнозируется 10−11 градусов тепла).

В столице Украины днем ожидается 12−14 градусов выше нуля. Ночью температура упадет до 1−3 градусов, но морозов уже не будет. Осадки не прогнозируются.

Отметим, что уже в субботу на западе Украины возможен мокрый снег. Об этом читайте в статье «ФАКТОВ» «Апрель порадует теплом: синоптики дали прогноз погоды в Украине на ближайшие дни».

Фото Сергея Тушинского, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Нью-Йорк

Жители Нью-Йорка собираются в группы, чтобы заболеть коронавирусом: названа причина

Котенок

Коты и собаки в группе риска: COVID-19 оказался опасным для домашних любимцев

Ношение масок

ВОЗ призвала здоровых людей отказаться от ношения медицинских масок

перепланировка

Перепланировка квартир и введение в эксплуатацию частных домов: что изменилось

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер