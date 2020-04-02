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Весна продолжается: синоптики порадовали теплым прогнозом на ближайшие дни
Весна продолжит радовать украинцев теплом. В четверг, 2 апреля, по всей территории Украины будет сухо, а столбики термометров будут колебаться у отметок выше 10 градусов, спрогнозировал Украинский Гидрометцентр.
В Херсонской, Николаевской и Черкасской областях ожидается до +13 градусов, несколько прохладнее будет в Сумской и Львовской областях (до +11 градусов), а в Киеве юго-западный ветер принес апрельские температурные показатели — +10-+12 градусов выше нуля.
В пятницу, 3 апреля, потепление будет нарастать — в восточных регионах страны ожидается до +14 градусов, а на западе будет преимущественно 11−13 градусов выше нуля (исключением станет Волынь, где прогнозируется 10−11 градусов тепла).
В столице Украины днем ожидается 12−14 градусов выше нуля. Ночью температура упадет до 1−3 градусов, но морозов уже не будет. Осадки не прогнозируются.
Отметим, что уже в субботу на западе Украины возможен мокрый снег. Об этом читайте в статье «ФАКТОВ» «Апрель порадует теплом: синоптики дали прогноз погоды в Украине на ближайшие дни».
Фото Сергея Тушинского, «ФАКТЫ»
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