Апрель порадует теплом: синоптики дали прогноз погоды в Украине на ближайшие дни

Украина

В конце марта погода преподнесла украинцам сюрприз. В последний день месяца в Украине выпал снег. Но синоптики обещают, что уже с 1 апреля ночные заморозки начнут отступать, а дневные температуры вернутся к привычным для апреля значениям.

— Апрель все-таки порадует нас теплом, — сообщил «ФАКТАМ» начальник отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Владислав Билык. - Ожидается, что к выходным температура вернется к показателям плюс 10 градусов днем и от 0 до плюс 5 градусов ночью. На западе, юге, севере Левобережья прогнозируются небольшие дожди.

В четверг, 2 апреля, ожидается сухая погода, скорость ветра — до 12 метров в секунду. Днем на севере страны и в Луганской области столбики термометров опустятся до отметки плюс 6, на юге воздух прогреется до 11 градусов тепла.

В пятницу, 3 апреля, дожди накроют западные и северные области, скорость ветра — около 12 метров в секунду. Днем на западе столбики термометров опустятся до отметок плюс 7, на юге, востоке и местами на севере воздух прогреется до 12 градусов тепла.

В субботу, 4 апреля, мокрый снег возможен на западе. В центре, на юге и востоке ожидаются дожди, скорость ветра — около 12 метров в секунду. Днем на западе столбики термометров покажут плюс 6, а на юге температура воздуха поднимется до отметок 12 градусов тепла.

В воскресенье, 5 апреля, будет сухо, скорость ветра — около 10 метров в секунду. Днем на севере температура воздуха плюс 6 градусов, на юге — до 14 градусов тепла.

В понедельник, 6 апреля, будет солнечно, скорость ветра — 5−10 метров в секунду. Ночные температуры еще ниже нуля, днем — до плюс 15 градусов.

Как рассказал «ФАКТАМ» народный синоптик Владимир Деркач, несмотря на похолодание в конце марта, весна показала, что не собирается отступать.

— К сожалению, начало апреля будет прохладным, возможны небольшие дожди, — говорит синоптик. — Но середине первой декады температура начнет расти. После 10 апреля потепление продолжится, правда, на несколько дней, по ночам возможны заморозки. Устойчивое потепление придет перед Пасхой (19 апреля. — Авт.), но будет ветрено. Осадки на протяжении этого периода будут незначительными. Третья декада принесет дожди. Значительного повышения температуры придется подождать.

Зато ощутимо потеплеет в мае, отметил Владимир Деркач в интервью «ФАКТАМ». «Начнется май с небольших осадков. Но они не отразятся на температуре воздуха, которая будет подниматься и достигнет своего пика примерно на экваторе первой декады. На термометрах можно будет увидеть практически летние показатели», — добавил Деркач.

Как ранее рассказал в интервью «ФАКТАМ» народный синоптик Леонид Горбань, прохладно в Украине будет до самой Пасхи. «К концу апреля придет ясная и теплая погода. Май будет жарким и засушливым: ожидается более двух недель без осадков. Со 2 по 27 мая почти по всей Украине, кроме Карпат, дожди не ожидаются. Будет сухо и жарко, температура воздуха — около 28−32 градусов выше нуля», — отметил синоптик.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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