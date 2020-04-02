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Цветы просто утопают в мусоре: сеть шокировали фото природы в Закарпатье
В сети показали состояние замусоренного Закарпатья, где первые весенние цветы вынуждены прорастать через выброшенные пластиковые бутылки и жестяные банки.
Фотограф Тарас Медведецкий сделал снимки в живописном селе Буково, куда туристы приезжают полюбоваться на «краснокнижные» шафраны.
«Осталось так мало красивых и чистых мест на земле, а нам с вами почему-то и дальше не терпится взять, выбросить и загрязнить часть нетронутой природы своими отходами, которые мы не в силах донести до ближайшего мусорника», — прокомментировал фото их автор.
Пользователи нашли сфотографированной долине новое грустное название — «Долина мусора», и назвали человека самым большим вирусом на планете.
Напомним, ранее подобными фото из Карпат поразил известный украинский журналист и блогер Андрей Карпов «Полтава». По его словам, он был шокирован масштабом загрязнения гор и рек бытовым мусором.
А в оккупированном Донецке боевики превратили в целое шоу открытие обычного мусорного контейнера.
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