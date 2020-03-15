Горы мусора: сеть шокировало состояние рек в Карпатах (видео)

Общество и люди

Известный украинский журналист и блогер Андрей Карпов «Полтава» поделился своими неоднозначными впечатлениями от путешествия в Карпаты. В частности, его поразил масштаб загрязнения гор и рек бытовым мусором.

«Все горные реки от Яремче до румынской границы и потом до озера Синевир имеют такой вид… Берега все в пакетах и бутылках. Местные жители вываливают в реки весь свой мусор», — прокомментировал он фото и видео.

В комментариях часть пользователей объяснила обилие мусора нашествием туристов и почему-то переселенцев, а другая — напротив, парировала, что подобное наблюдали в Карпатах давно.

«Вода заберет — сами себя оправдывают местные. А потом из бутылок и мусора образуются плотины и происходит подтопление», — констатировал Александр Приймак.

Напомним, ранее в сети показали, в какую свалку превратили территорию музыкальной школы в Закарпатье.

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