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Горы мусора: сеть шокировало состояние рек в Карпатах (видео)
Известный украинский журналист и блогер Андрей Карпов «Полтава» поделился своими неоднозначными впечатлениями от путешествия в Карпаты. В частности, его поразил масштаб загрязнения гор и рек бытовым мусором.
«Все горные реки от Яремче до румынской границы и потом до озера Синевир имеют такой вид… Берега все в пакетах и бутылках. Местные жители вываливают в реки весь свой мусор», — прокомментировал он фото и видео.
В комментариях часть пользователей объяснила обилие мусора нашествием туристов и почему-то переселенцев, а другая — напротив, парировала, что подобное наблюдали в Карпатах давно.
«Вода заберет — сами себя оправдывают местные. А потом из бутылок и мусора образуются плотины и происходит подтопление», — констатировал Александр Приймак.
Напомним, ранее в сети показали, в какую свалку превратили территорию музыкальной школы в Закарпатье.
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