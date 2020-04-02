Хабиб сделал важное заявление о своем бое с Фергюсоном (фото)

Спорт

Непобедимый российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов заявил, что не готов рисковать своим здоровьем в разгар пандемии коронавируса ради проведения поединка против американца Тони Фергюсона, который должен был состояться в США 18 апреля.

«Сижу дома на карантине и читаю реакцию людей на ситуацию вокруг моего боя, получается весь мир должен сидеть на карантине, правительства всех стран и известные люди всего мира призывают людей соблюдать требования безопасности, чтоб ограничить распространение болезни ради спасения людей, а Хабиб освобожден от всех обязательств и должен демонстрировать свободу воли и тренироваться, летая по всему миру и рискуя своей жизнью ради боя? Я все понимаю и точно не меньше вас расстроен отменой боя, наверное, у меня, как и у всех других, было много планов после боя, но я не в силах контролировать все это.

Сверхдержавы и крупнейшие компании нашего времени в шоке от того, что происходит, каждый день ситуация меняется непредсказуемо. Но Хабиб все равно должен драться, так получается? Берегите себя и поставьте себя на мое место», — написал спортсмен на своей странице в Instagram.

Фергюсон эмоционально отреагировал на решение своего соперника. В эфире телеканала ESPN американец призвал лишить Хабиба чемпионского титула за отказ от боя, а затем написал гневный пост на своей странице в Twitter: «Мы его напугали. У него была возможность вернуться в США из Абу-Даби. У него есть все, чтобы сесть в самолет и вернуться. Это второй раз, когда мы его испугали. Я наемный убийца, а Хабиб и Конор бегают с хвостами между ног, как чертовы собаки. Я сказал ему, что собираюсь вытереть чертов пол его шляпой — и чувак встрял».

Напомним, что бой между Хабибом и Фергюсоном изначально должен был состояться 18 апреля в Бруклине в рамках турнира UFC 249, но затем из-за карантина его перенесли. Несмотря на то, что до самого турнира остается менее трех недель, до сих пор не объявлено место его проведения.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Хабиба уличили во лжи после заявлений россиянин о невозможности вылететь в США на бой с Фергюсоном.

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