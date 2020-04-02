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«Один на один со своей болезнью»: Лев Лещенко обратился к поклонникам из больницы (фото)

10:36 2 апреля 2020 161
Лев Лещенко
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Российский певец Лев Лещенко, который попал в больницу с коронавирусом, обратился к поклонникам.

Он поблагодарил их за поддержку и за организацию флешмоба «Надежда». Именно исполнением этой песни в соцсетях поклонники Лещенко поддерживали его.

Лещенко

«Дорогие друзья, хочу сказать огромное спасибо, всем, кто принял участие в песенном домашнем флэшмобе „Надежда“. Это нужно и тем, кто остался один на один со своей болезнью. Верьте, мы все скоро выздоровеем, этот мир изменится для каждого из нас, а ценности наконец-то приобретут истинный смысл», — написал Лещенко.

Напомним, ранее представитель артиста заявил, что о выздоровлении пока рано говорить. Лещенко то лучше, то хуже. Вместе с ним в больнице находится его жена, которую госпитализировали с теми же симптомами.

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«Один на один со своей болезнью»: Лев Лещенко обратился к поклонникам из больницы (фото)

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