Во Львове семья отравилась угарным газом: двое погибли

Происшествия

Во Львове люди снова отравились угарным газом. Как сообщает Львовское городское управление по чрезвычайным ситуациям, очередное ЧП произошло поздно вечером 1 апреля.

— Приблизительно в 23 часа в частном доме на улице Кондукторской угарным газом отравились четыре человека. Двое из них погибли на месте — 51-летняя женщина и 33-летний мужчина, — сообщает управление.

В областную клиническую больницу в тяжелом состоянии госпитализированы 80-летний мужчина и 75-летняя женщина. Обстоятельства ЧП устанавливаются.

По информации Львовского городского совета, с начала года во Львове произошло 29 случаев отравления угарным газом, вследствие которых пострадали 63 человека (из них 17 детей) и 3 погибли. Все случаи отравления произошли из-за несоблюдения правил безопасности при использовании газовых приборов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о трагедии из-за угарного газа под Одессой. В частном доме, оборудованномгазовым котлом, нашли два трупа. В тяжелом состоянии были госпитализированы женщина и ребенок.





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