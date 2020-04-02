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Любовь спасет мир: Розенко и Лебедь показали, как целоваться в масках (фото)
Бывший вице-премьер-министр Павел Розенко и популярная телеведущая Елена-Кристина Лебедь, которая ранее рассказала «ФАКТАМ» о поездке на Кубу, показали, как целоваться в защитных масках.
«Как там в песне Веры Брежневой??? Догадались? — Лю… Чип и Дейл… Круглый в кабинете географии», — подписала Елена-Кристина фото.
«Любовь спасет мир», — догадались поклонники влюбленной пары.
«Вы классные!!! Берегите свою любовь», «Если в нас живёт любовь, мы вечны», «Оой, очень мило. Карантин или не карантин-любовь по расписанию!», «Аоаоао, такая милая фотографияяя!», — восхищаются комментаторы.
Напомним, что Лебедь и Розенко встречаются с ноября 2018 года. По словам влюбленных, объединило их чувство юмора.
По слухам, именно ради Елены-Кристины Павел скинул за год почти 30 килограммов.
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