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Миномет, БМП и полсотни боевиков: названы потери российско-оккупационных войск на Донбассе

11:32 2 апреля 2020 238
Груз 200
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В марте 2020 года на Донбассе бойцы подразделений Объединенных сил уничтожили десять единиц техники противника и ликвидировали 51 боевика. Месяцем ранее украинские военные ликвидировали 38 пророссийских боевиков.

Таковы, по данным командования операцией Объединенных сил, подтвержденные потери боевиков за первый месяц весны.

«По подтвержденным данным разведки, потери российско-оккупационных войск за прошлый месяц составили: погибшие — 51 оккупант; раненые и травмированные — 113 оккупантов. Также военнослужащие Объединенных сил уничтожили десять единиц техники противника. Это, в частности, миномет калибра 120 мм, две боевые машины пехоты, два МТЛБ (многоцелевой транспортер-тягач легкий бронированный), беспилотный летательный аппарат и четыре военные автомобиля», — добавили в командовании ОС.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», только за первую декаду марта российско-оккупационные войска потеряли убитыми 21 человека, ранеными и травмированными — 31.

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