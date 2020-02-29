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Украина

Украинская разведка назвала потери оккупантов на Донбассе в феврале

22:53 29 февраля 2020 55
украинский военный
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В феврале 2020 года в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе украинскими военными было уничтожено 38 пророссийских боевиков, 44 получили ранения. В январе потери боевиков составили 27 человек погибшими и 56 ранеными.

«По подтвержденным данным, потери российско-оккупационных войск в течение февраля 2020 составили: необратимыми — 38 человек, ранеными и травмированными — 44 человека, вооружения и военной техники — 5 единиц, в частности, повреждено одну станцию ​​РЭБ», — говорится в сообщении штаба ООС.

В командовании Объединенных сил отметили, что украинские военные продолжают выполнять боевые задачи по отражению и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации.

Напомним, 29 февраля незаконные вооруженные формирования из противотанкового ракетного комплекса обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, которые находятся неподалеку контрольного пункта въезда-выезда «Марьинка». В штабе ООС приняли решение временно приостановить пропуск через этот КПВВ до особого распоряжения.

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