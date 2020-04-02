Мир

С конца марта все российские компании поставляют нефть себе в убыток

В среду, 1 апреля, стало известно, что с конца марта все российские экспортеры нефти работают себе в убыток. Об этом сообщило международное ценовое агентство Argus. Оно анализирует ситуацию на энергетических и товарно-сырьевых рынках во всем мире.

Оказалось, что небывалое падение мировых цен на нефть привело к тому, что затраты на транспортировку, оплату экспортной пошлины и другие расходы, которые несут российские компании, поставляя нефть заказчикам в Северо-Западной Европе и Средиземноморском регионе, превысили среднюю стоимость российской экспортной смеси Urals.

Argus приводит в доказательство следующие цифры. По состоянию на 30 марта котировка «Urals FIP Западная Сибирь ФОРМУЛА» составляла минус 1 тысяча 007 рублей за тонну. На следующий день, 31 марта, котировка уже была минус 1 тысяча 200 рублей за тонну!

Дело в том, что поставка на условиях FIP предполагает доставку нефти продавцом непосредственно к трубопроводу за свой счет. А 30 марта цена на Urals опустилась до 16,2 доллара за баррель. Это минимальная отметка с 1999 года!

«Ситуация застала врасплох многих участников рынка, так как их цены на поставки нефти по контрактам как годовым, так и краткосрочным базируются на значении формулы в течение одного месяца поставки», — подчеркивает Argus. Отказаться от поставки нельзя — последуют крупные штрафы, и тогда убытки будут еще больше. Вот и приходится российским компаниям выполнять свои обязательства на таких условиях.

Напомним, 1 апреля утратила свою силу сделка ОПЕК+, предусматривавшая на протяжении нескольких последних лет согласованное сокращение объемов добычи нефти странами ОПЕК и Россией. Из-за недальновидной позиции Москвы этот договор продлить не удалось. Началась настоящая нефтяная война между Россией и Саудовской Аравией, в которую автоматически были втянуты все страны ОПЕК и не только они. За месяц цены на нефть на мировом рынке обвалились. Сегодня баррель нефти любой марки стоит более, чем в два раза дешевле, чем 1 марта.

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