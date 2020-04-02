Как бороться с симптомами вирусных заболеваний: аптечка украинца на карантине

Здоровье и медицина

Пока ученые по всему миру трудятся над разработкой вакцины против коронавируса, украинская фармацевтика уже сейчас обеспечивает население эффективным набором лекарств для устранения симптомов вирусных заболеваний.

Человечество переживает не первый и, скорее всего, не последний всплеск коронавирусной инфекции. В 2002 году мир накрыла эпидемия атипичной пневмонии (SARS). Началось все в 2002 году с китайской провинции Гуандун, за несколько месяцев эпидемия охватила 29 стран, забрав около 800 жизней. В 2004 году в Китае произошла еще одна вспышка SARS, однако ее удалось локализовать, и с тех пор мир не слышал об атипичной пневмонии.

Очередной штамм коронавируса в 2013 году поразил Саудовскую Аравию. MERS — воспалительное заболевание органов дыхания, вызываемое одним из подвидов коронавируса, зафиксировали в 23 странах. В основном болезнь затронула ближневосточный регион, но вспышки зафиксировали и в нескольких европейских странах. Эпидемию также удалось подавить, однако ежегодно регистрируются единичные случаи MERS-CoV.

В легкой форме

А в конце декабря 2019 года мир узнал о возникновении нового коронавируса: SARS-CoV-2 или Covid-19, который стартовал из китайского города Ухань. Ранее подобный штамм не встречался в человеческой популяции. Специалистов насторожила скорость распространения инфекции: за несколько месяцев коронавирус распространился по всей планете.

Но есть и хорошие новости: нынешний вирус имеет более низкий процент смертности, чем предыдущие штаммы. Согласно данным ВОЗ, у 80% заболевшим коронавирусом болезнь протекает в легкой форме, а некоторые даже не подозревают, что страдают «болезнью года». По словам гендиректора ВОЗ Тедроса Аданома Гебреисуса, около 14% заболевших страдают осложнениями в виде затруднения дыхания и пневмонии, 5% нуждаются в аппаратах, обеспечивающих жизнедеятельность, и лишь у 2% вирус может спровоцировать летальный исход.

Статистика вполне оптимистичная. И для большинства украинцев означает то, что, соблюдая правила карантина и рекомендации врачей, а также имея под рукой необходимые безрецептурные лекарства, человек имеет все шансы спокойно пережить сложный период. Или же переболеть им в легкой форме.

Тем более, что согласно новым алгоритмам, введенным Минздравом Украины 29 марта, лечение пациентов с подозрением на COVID-19 в легкой форме заболевания и при отсутствии риска осложнений может проходить в домашних условиях.

Антивирусный набор

В отличие от масок и санитайзеров, ажиотажный спрос на которые спровоцировал дефицит, недостатка в противовирусных лекарствах в аптеках не наблюдается. Украинские фармацевтические компании выпускают достаточное количество эффективных и безопасных препаратов, которые помогут существенно облегчить течение вирусных заболеваний.

Что должно быть в аптечке в первую очередь?

Врачи единодушно называют самый обычный парацетамол. В таблетках его производят многие фармацевтические фирмы, а Борщаговский химфармзавод выпускает его и в сиропе — для детей. Как заявил на недавней пресс-конференции представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер, парацетамол — это один из самых эффективных и безопасных препаратов, которые применяются в комплексном лечении вирусных заболеваний, поэтому его можно принимать даже при начинающихся симптомах инфекции. Предвидя возможное развитие ситуации, украинские фармацевты держат этот вопрос на контроле — фармацевтическая компания «Дарница» только в марте поставила в аптеки 1 млн упаковок парацетамола.

Не будут лишними и противомикробные препараты. Специалисты рекомендуют обратить внимание на средства, содержащие мирамистин. Это антисептик, который приводит к подавлению жизнедеятельности патогенных микроорганизмов. В отличие от других антисептиков, мирамистин оказывает избирательное действие именно на микроорганизмы, не влияя при этом на оболочки клеток человека. В Украине мирамистин в форме раствора и спрея производит фармацевтическая компания «Дарница» под названием «Целиста». Лекарственное средство усиливает функциональную активность лимфоцитов, стимулируя таким образом местный иммунитет в борьбе с бактериями и вирусами.

Для снятия ощущения дискомфорта в горле эффективнее использовать антисептики, которые не содержат спирт и защищают слизистую от проникновения вирусов. Они имеют широкий спектр действия и направлены на устранение причин боли в горле, а не только ее симптомов. Выбор таких средств велик — от эффективного и доступного отечественного «Септефрила» до дорогих импортных препаратов, таких как «Декатилен», «Стрепсилс».

Еще одна неприятная проблема во время вирусных заболеваний — заложенный нос. Специалисты рекомендуют пользоваться во время болезни сосудосуживающими препаратами.

«Если вы не можете дышать носом — это очень опасно. А значит, вам понадобятся сосудосуживающие капли. Оптимальный препарат, который можно использовать один раз в 12 часов, называется оксиметазолин (и все его торговые названия)», — говорит известный врач Евгений Комаровский.

Среди самых популярных сосудосуживающих препаратов на основе оксиметазолина украинского производства — «Риназал Экстра», «Назалонг», «Нокспрей».

На данный момент у человечества нет иного пути в борьбе с коронавирусом, кроме как не поддаваться панике, соблюдать карантин, следить за актуальностью домашней аптечки и использовать в лечении рекомендации только официальной медицины. А украинские фармкомпании готовы обеспечить необходимыми лекарственными средствами и начать производство препаратов против COVID-19, как только будет доказана эффективность какого-либо из средств, проходящих клинические испытания.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter