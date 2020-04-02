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Украина

Бюджет не обсудили даже в Кабмине: экс-министр Уманский рассказал о странном решении Шмыгаля

14:17 2 апреля 2020 422
Денис Шмыгаль
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Бывший министр финансов Игорь Уманский, за отставку которого проголосовала Верховная Рада, рассказал, что премьер-министр Денис Шмыгаль разослал народным депутатам ни с кем не согласованный проект секвестра бюджета, сообщает издание «LB».

В документе, в частности, шла речь об уменьшении доходов госбюджета на 115 млрд гривен и увеличении расходов на 96 млрд гривен. По словам Игоря Уманского, подготовленные предложения не были обсуждены ни на заседании Кабмина, ни на бюджетном комитете парламента.

«Минфин подготовил драфт бюджетных изменений, я переслал его президенту и премьеру. Говорю, а теперь давайте пройдемся, что критично, что — нет. После — выносим на Кабмин и с каждым министром обсуждаем и будем принимать решение что так, что не так. Но премьер берет и рассылает этот черновик депутатам! При этом членам правительства почему-то не разослал», — заявил Уманский.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Игорь Уманский занял пост министра финансов в правительстве Дениса Шмыгаля, который сменил на посту премьера Алексея Гончарука в начале марта 2020 года. Кстати, ни Уманскому, ни уволенному одновременно с ним главе Минздрава Илье Емцу не дали выступить на заседании Верховной Рады, проголосовавшей за их отставку.

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