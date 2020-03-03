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Украина

Кабмин Шмыгаля: СМИ назвали имена новых министров

21:11 3 марта 2020 88
Денис Шмыгаль
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Стал известен возможный состав правительства Дениса Шмыгаля, который заменит на посту премьер-министра Алексея Гончарука.

О кандидатурах претендентов на посты министров сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на свои источники в «Слуге народа».

В министерстве развития общин и территорий самого Дениса Шмыгаля могут заменить Алексей Чернышов или Людмила Бугай.

Новым министром экономики может стать Роман Жуковский, который работает во Всемирном банке.

Тимофей Милованов, нынешний министр экономического развития, станет министром сельского хозяйства.

Минфин возглавит Игорь Уманский, экс-первый замминистра финансов Украины.

Игорь Корыстылев, вероятно, станет министром промышленного развития и оборонного комплекса.

Кандидатом на кресло главы МОЗ называют Илью Емца, министра здравоохранения времен Виктора Януковича.

Дмитрия Дубилета на должности министра Кабинета министров может заменить Олег Немчинов.

Министром социальной политики может стать Марина Лазебна, которая сейчас занимает должность главы Государственной социальной службы, а возглавить новое министерство спорта может олимпийский чемпион по фехтованию Вадим Гутцайт.

Главой министерства обороны может стать экс-глава украинской стороны СЦКК генерал-лейтенант ВСУ в отставке Андрей Таран.

Дмитрий Кулеба может занять пост министра иностранных дел и остаться в должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Главой минветеранов вместо Оксаны Коляды назначат Сергея Бессараба.

Министром энергетики вместо Алексея Оржеля станет Иван Плачков.

На своих должностях останутся министр цифровой трансформации Михаил Федоров, глава МВД Арсен Аваков, министр юстиции Денис Малюська, министр инфраструктуры Владислав Криклий и министр по вопросам молодежи и культуры Владимир Бородянский.

Как сообщали «ФАКТЫ», во вторник, 3 марта, состоялось заседание фракции «Слуга народа», на котором присутствовал президент Владимир Зеленский. В среду, 4 марта, на внеочередном заседании Верховной Рады депутаты должны будут рассмотреть кадровые вопросы по Кабмину.

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