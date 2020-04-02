Очень похожи: дочь Заворотнюк показала долгожданное фото

Шоу-бизнес

Дочь больной раком российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна Заворотнюк-Стрюкова показала фото, о котором ее давно просили поклонники, — с братом Майком.

Ранее Анна говорила, что не может уговорить брата на фото, но у нее получилось. Брат и сестра на снимке очень похожи.

Анна также рассказала, что у них с братом особенная дружба. «Конечно же моя сестренка Мила, такая же любовь, но выражается по-другому. Если я ощущаю брата, как мужское плечо, и мне хочется рядом с ним чувствовать себя маленькой сестренкой, требующей защиты. А Мила — это маленький ангелочек, моя принцесса, чувствую, что это моя младшая сестра и я за нее в ответе. Какая-то другая любовь, нежная, трепетная, даже с какой-то щемящей болью, так хочется ее от всего защитить, уберечь», — поделилась девушка.

Поклонники поблагодарили Анну и пожелали ей и родственникам здоровье.

Ранее сообщалось, что Анна в сети зарабатывает на лечение матери.

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