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Деньги

Доллар снова просел: НБУ установил курс валют на 3 апреля

16:47 2 апреля 2020 359
деньги
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

После небольшого скачка вверх, доллар снова подешевел. Американская валюта 3 апреля будет стоить на 16 копеек дешевле по сравнению с предыдущим банковским днем.

На сайте Нацбанка на 3 апреля приведены такие курсы валют:


Официальный курс гривни к доллару на 3 апреля установлен на уровне: 27,5962 гривен за 1 доллар, курс евро — на уровне 30,0812 гривни за евро.
В четверг, 2 апреля, межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. Продавали доллар по 27,71 гривни, покупали — по 27,65 гривен за доллар. К 12:00 курс упал до 27,57−27,60 грн/доллар.

Напомним, текущий месяц в Украине начался со снижения курса доллара.

Прогнозы экспертов о том, как пандемия коронавируса отразится на курсе американской валюты читайте в материале «ФАКТОВ»: «Курс доллара резко пошел вниз: в чем причина».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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