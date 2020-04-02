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Доллар и евро снова начали дорожать: сколько стоит валюта
В Украине продолжается падение курса национальной валюты — по состоянию на утро, 2 апреля, доллар США на «черном рынке» стоил уже 27,650/27,780 гривен, а евро — 29,900/30,220. Об этом свидетельствуют данные сайта Минфин.
Отметим, что на легальном наличном рынке в среду, 1 апреля, банки покупали доллар по 27,50 гривен, а продавали — по 28 гривен.
Напомним, официальный курс гривни к доллару США на среду, 2 апреля, снизился по сравнению с предыдущим банковским днем на 12 копеек,
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