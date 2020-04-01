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Гривня снова падает: сколько будут стоить доллар и евро 2 апреля

19:40 1 апреля 2020 88
Гривня снова падает: сколько будут стоить доллар и евро 2 апреля
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Национальный банк снизил официальный курс гривни к доллару США на среду, 2 апреля, на 12 копеек, т. е. до 27,75 гривни/доллар. Об этом регулятор сообщает на своем сайте.

Официальный курс гривни к евро на среду снизился на 6 копеек — до 30,32 гривни/евро.

На межбанковском валютном рынке во вторник, 1 апреля, по состоянию на 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,65/27,70 гривни/доллар, к евро — 30,22/30,28 гривни/евро, а стоимость наличного доллара в столичных обменниках, по данным УНИАН, составила 28,00 гривен.

Напомним, неделя началась со снижения курса доллара в Украине, и это произошло после его двухнедельного ажиотажного роста.

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