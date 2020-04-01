Курс доллара резко пошел вниз: в чем причина

Деньги

После продолжительного ажиотажного роста в последние две недели курсы доллара и евро заметно снизились. С понедельника, 30 марта, доллар подешевел сразу на 55 копеек, а евро — на 64 копейки. Так, 1 апреля НБУ установил официальные курсы на уровне 27,63 грн за доллар и 30,26 грн за евро. На наличном рынке стоимость иностранной валюты также снизилась на 40−50 копеек. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 27,51 грн, купить — по 28,09 грн; евро — сдать по 29,94 грн, купить — по 30,83 грн.

Важно отметить, что во вторник, 31 марта, Национальный банк Украины впервые за последнее время не продавал, а покупал валюту. За день он приобрел на межбанковском валютном рынке 64 млн долларов.

Как сообщается на официальной странице НБУ в Facebook, позитивные новости из Верховной Рады, которые приблизили Украину к новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом, вероятно, ободрили валютный рынок и предложение валюты со стороны бизнеса превысило спрос, а гривня укреплялась до отметки 27,6 грн за доллар. В Нацбанке подчеркнули, что интервенции регулятора стали положительными впервые с начала ажиотажного спроса на валюту из-за пандемии коронавируса.

«Мы пополнили международные резервы, как всегда, не противодействуя рыночным трендам. Национальный банк остается верным своей стратегии и не фиксирует курс гривни на определенном уровне. Мы только сглаживаем чрезмерные курсовые колебания как в одну, так и в другую сторону», — подчеркнули в НБУ.

Напомним, что Нацбанк на прошлой неделе продал на межбанковском валютном рынке 76,8 млн долларов, а до этого две недели подряд регулятор реализовывал по 1 млрд долларов в неделю. В целом же с начала нынешнего года НБУ продал на межбанке на 1,5 млрд долларов больше, чем купил.

«На минувшей неделе, с прошлой среды, доллар снизился к гривне во всех сегментах валютного рынка на 0,5−1,5%, — рассказал «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 27,77 грн до 27,63 грн (-0,5%). Курсы спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», упали за это же время с 27,99−28,05 грн до 27,57−27,63 грн (-1,5%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 27,68−28,33 грн до 27,48−28,11 грн (-0,7% - -0,8%). При этом разница между средними курсами покупки и продажи сохранилась на уровне 2,3%.

Основным драйвером укрепления гривни стали принятые Верховной Радой решения по «антиколомойскому» закону и закону о земле. Достигнутый прогресс в этом вопросе значительно приближает возможность заключения соглашения с МВФ на сумму порядка 10 млрд долларов. Если прохождение этих законов не встретит новых препятствий, то гривня продолжит умеренное укрепление, хотя противостоять этому может ситуация на мировых рынках и развитие пандемии коронавируса.

В ближайшую неделю мы ожидаем снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,3 грн, а наличный доллар в банках — по 27,3−27,7 грн", — прогнозирует Иосуб.

Эксперты также отмечают и другие факторы, влияющие на стабильность финансовой системы Украины.

«Курс гривни с утра в среду, 1 апреля, торгуется на уровне 27,84 гривни за доллар, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Укрепление национальной валюты накануне было поддержано позитивными новостями, связанными с принятием Верховной Радой закона по рынку земли и запретом возврата национализированных банков бывшим владельцам. Оба закона являлись обязательным условием выделения средств МВФ. Вместе с тем последний законодательный акт был принят только в первом чтении, поэтому путь к средствам МВФ по-прежнему закрыт. Сам же фонд подтвердил, что ждет полноценного принятия законов.

На мировых рынках возобновились негативные тенденции, оптимизм инвесторов угасает. Рынки находятся в ожидании макроэкономической статистики, которая покажет реальную ситуацию по влиянию коронавируса на экономики стран.

Согласно данным НБУ, по внешним долгам Украина во втором квартале должна выплатить 4,37 млрд долларов. Этот долг может быть погашен за счет золотовалютных резервов НБУ, однако далее без помощи МВФ или рефинансирования долга не обойтись. Уже сейчас понятно, что в ближайшие кварталы инвесторы не вернутся на развивающиеся рынки, и это также является причиной отмены большой приватизации.

Еще одним негативным фактором для гривни являются погодные условия для аграриев. Нехватка влаги в грунте может на 30% снизить урожай некоторых культур. Кроме того, новый министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что намерен заняться усилением налоговой системы страны, что, по его мнению, должно помочь в наполнении бюджета.

На фоне всех этих факторов, вероятно, в ближайшее время гривня сохранит широкую амплитуду курсового движения в диапазоне 27,5−28,0 грн за доллар. Девальвационные риски остаются на высоких уровнях", — считает Шевчишин.

Отметим, что, по данным ООН, пандемия коронавируса, которая в Европе приближается к своему пику, является самой большой проблемой для мира со времен Второй мировой войны. Как завил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш, нынешняя пандемия может привести к рецессии мировой экономики, не имеющей аналогов в недавнем прошлом.

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