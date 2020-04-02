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Молодая жена отправила Петросяна на самоизоляцию
Молодая жена российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, которая, по слухам, недавно стала мамой, отправила мужа на самоизоляцию.
Об этом пишут российские журналисты, которые безуспешно старались поговорить с Петросяном.
«Евгений Ваганович находится на самоизоляции, — заявила нам Брухунова. — Разговаривать не будет», — пишет «Собеседник».
На изоляции и сама Брухунова, ведь супруги недавно вернулись домой после отпуска в ОАЭ. Но женщина, по ее словам, выходит в магазин и аптеку. Она сдала тест на коронавирус, результат отрицательный, но Брухунова не расслабляется.
Петросян также не скучает. Он дистанционно снялся в шоу Ивана Урганта и заявил, что гаджеты помогают ему в затворничестве.
Кстати, именно Ургант рассекретил пол ребенка Петросяна и Брухуновой.
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