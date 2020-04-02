Молодая жена отправила Петросяна на самоизоляцию

Шоу-бизнес

Молодая жена российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, которая, по слухам, недавно стала мамой, отправила мужа на самоизоляцию.

Об этом пишут российские журналисты, которые безуспешно старались поговорить с Петросяном.

«Евгений Ваганович находится на самоизоляции, — заявила нам Брухунова. — Разговаривать не будет», — пишет «Собеседник».

На изоляции и сама Брухунова, ведь супруги недавно вернулись домой после отпуска в ОАЭ. Но женщина, по ее словам, выходит в магазин и аптеку. Она сдала тест на коронавирус, результат отрицательный, но Брухунова не расслабляется.

Петросян также не скучает. Он дистанционно снялся в шоу Ивана Урганта и заявил, что гаджеты помогают ему в затворничестве.

Кстати, именно Ургант рассекретил пол ребенка Петросяна и Брухуновой.

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