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У 74-летнего Евгения Петросяна родился ребенок, — росСМИ
74-летний Евгений Петросян и его молодая жена Татьяна Брухунова, отдохнувшие недавно вместе в Дубае, стали родителями. Об этом сообщают ряд российских СМИ. Пишут, что ребенок появился на свет в одном из медицинских центров Дубая еще 13 марта. Якобы радостной новостью пара поделилась со своими близкими друзьями, а те не смогли промолчать. Говорят, ребенка супругам родила суррогатная мать. Пол и имя малыша пока не называют.
Напомним, Евгений Петросян и Татьяна Брухунова похвастались роскошным отдыхом в Арабских Эмиратах. Они публиковали пляжные фото и хвастались экскурсиями. Однако совместных снимков не показывали. Пара официально не подтвердила и не опровергла свой брак.
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