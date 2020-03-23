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Шоу-бизнес

У 74-летнего Евгения Петросяна родился ребенок, — росСМИ

14:54 23 марта 2020 356
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

74-летний Евгений Петросян и его молодая жена Татьяна Брухунова, отдохнувшие недавно вместе в Дубае, стали родителями. Об этом сообщают ряд российских СМИ. Пишут, что ребенок появился на свет в одном из медицинских центров Дубая еще 13 марта. Якобы радостной новостью пара поделилась со своими близкими друзьями, а те не смогли промолчать. Говорят, ребенка супругам родила суррогатная мать. Пол и имя малыша пока не называют.

Напомним, Евгений Петросян и Татьяна Брухунова похвастались роскошным отдыхом в Арабских Эмиратах. Они публиковали пляжные фото и хвастались экскурсиями. Однако совместных снимков не показывали. Пара официально не подтвердила и не опровергла свой брак.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что российский актер Данила Козловский впервые стал отцом и показал новорожденную дочь.

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