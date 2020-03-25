Мальчик или девочка? Ургант рассекретил пол ребенка Петросяна

Шоу-бизнес

Российский телеведущий Иван Ургант в своем шоу поздравил 74-летнего юмориста Евгения Петросяна с рождением ребенка. Более того, он рассекретил пол наследника.

«У Евгения Петросяна родился сын. Мы поздравляем родителей, желаем здоровья всей семье. Удачно совпало — Евгению Вагановичу сейчас нельзя по возрасту выходить на улицу, он будет как раз проводить время с ребенком. В этом разница между молодыми юмористами и юмористами старой школы. Руслан Белый и Юлия Ахмедова, предположим, все время в своих выступлениях жалуются, что они одиноки, у них нет детей. А Евгений Ваганович в 74 года ни на что не жалуется, просто делает дело, старая школа. При том, что ребенок был зачат в прошлом году, когда было много концертов. А сейчас он сядет на самоизоляцию, что начнется?», — сказал Иван Ургант.

Напомним, ряд росСМИ сообщили, что Евгений Петросян и Татьяна Брухунова стали родителями. Якобы ребенка им родила суррогатная мать. На новость отреагировала Татьяна, назвав ее «уткой».

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