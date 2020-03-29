Коронавирус в России: жителям Москвы запретили покидать свои жилища

Мир

Власти Москвы пошли на чрезвычайные меры в связи с распространением коронавируса. Так, начиная с 30 марта, для всех жителей российской столицы вне зависимости от возраста вводится режим самоизоляции. Напомним, на днях президент Путин предложил лидерам G20 отменить санкции из-за пандемии коронавируса.

Покидать квартиру разрешается только в определенных случаях:

для покупки продуктов и медикаментов в ближайшем магазине и аптеке;

для поездок на работу (если вы обязаны работать);

выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от дома.

В ближайшие дни выходить из дома можно будет только по спецпропускам, которые выдаст Правительство Москвы.

Аналогичные ограничения ввел и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Напомним, правительство РФ приняло решение полностью закрыть границы Российской Федерации с полуночи 30 марта. Будет временно ограничено движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска, а также через сухопутный участок российско-белорусской границы.

Общее число инфицированных в России составляет 1 264 человека. 28 марта были впервые зафиксированы смерти от коронавируса за пределами Москвы. Один пациент умер в Оренбургской области, другой — в Санкт-Петербурге.

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