- 20:59 Коронавирус в России: жителям Москвы запретили покидать свои жилища
- 20:34 "Завтра общество поймет, вы — слуги народа или прислужники": Зеленский обратился к Раде
- 20:03 Когда устраивать онлайн-свидание и идти в магазин: лунный календарь на 30 марта – 5 апреля
- 19:54 Видео с "братом Ермака" снимала СБУ, скоро будет новая порция, — Бутусов
- 19:46 Неумеренное использование антисептика для рук может навредить коже, – врач
- 19:35 Эвакуированные из Вьетнама украинцы с боем прорвались из аэропорта "Борисполь"
- 19:02 Денис Ермак: кто он такой и как связан с главой Офиса президента Зеленского
- 18:57 В Москве умер известный советский писатель Юрий Бондарев, поддержавший аннексию Крыма
- 18:24 Зинченко разгромил соперника из России в матче чемпионата Европы по FIFA 20
- 18:18 В Закарпатье после посещения церкви коронавирусом заразились 19 человек
- 18:02 Кто из украинских топ-политиков заразился коронавирусом: полный список (обновляется)
- 17:57 Кейт Миддлтон показала свое рабочее место: ее настольная книга – «Собака Баскервилей»
Коронавирус в России: жителям Москвы запретили покидать свои жилища
Власти Москвы пошли на чрезвычайные меры в связи с распространением коронавируса. Так, начиная с 30 марта, для всех жителей российской столицы вне зависимости от возраста вводится режим самоизоляции. Напомним, на днях президент Путин предложил лидерам G20 отменить санкции из-за пандемии коронавируса.
Покидать квартиру разрешается только в определенных случаях:
- для покупки продуктов и медикаментов в ближайшем магазине и аптеке;
- для поездок на работу (если вы обязаны работать);
- выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от дома.
В ближайшие дни выходить из дома можно будет только по спецпропускам, которые выдаст Правительство Москвы.
Аналогичные ограничения ввел и губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Напомним, правительство РФ приняло решение полностью закрыть границы Российской Федерации с полуночи 30 марта. Будет временно ограничено движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска, а также через сухопутный участок российско-белорусской границы.
Общее число инфицированных в России составляет 1 264 человека. 28 марта были впервые зафиксированы смерти от коронавируса за пределами Москвы. Один пациент умер в Оренбургской области, другой — в Санкт-Петербурге.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть? — Знаю. На диване...