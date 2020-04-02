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Украина

В Борисполь прибыли 100 тысяч ПРЦ-тестов, купленных Ярославским за 850 тысяч долларов

18:14 2 апреля 2020
Александр Ярославский
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

В аэропорту «Борисполь» приземлился борт с еще 100 тысячами ПЦР-тестов для диагностики коронавируса, которые при активном содействии китайского миллиардера Джека Ма смог закупить для Украины владелец и президент DCH Александр Ярославский.

На прошлой неделе Ярославский сообщил, что из 2 млн долларов, выделенных им на противодействие эпидемии, 850 тысяч перечислены за сто тысяч ПЦР-систем.

Именно эта партия высокоточных лабораторных тест-систем прибыла сегодня из Китая через Стамбул.

«Это все помощь нашего друга Джека Ма», — отметил бизнесмен.

Еще 1,15 млн Александр Ярославский перечислил за 50 аппаратов искусственной вентиляции легких, которые будут доставлены в Украину из Германии в ближайшее время.

По информации СМИ, это уникальные сроки для нынешнего состояния рынка медтехники, когда все мощности в мире загружены и заводы обещают поставку не раньше мая — июня.

Все закупки товаров медназначения по линии Александра Ярославского осуществляются по ценам производителей, промежуточные звенья в цепочке поставок на этих партиях товара не зарабатывают.

«Это его категорическое условие. Александр Владиленович сказал, что в такое время на таких вещах никто зарабатывать не будет», — сообщила пресс-служба бизнесмена.

Напомним, 24 марта Украина уже получила первую партию ПЦР-тестов от Джека Ма при содействии Ярославского. Пять тысяч тест-систем из нее прибыли в Харьковский регион. Бизнесмен тогда попросил местную власть «профессионально распорядиться» закупленными тестами.

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