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В Борисполь прибыли 100 тысяч ПРЦ-тестов, купленных Ярославским за 850 тысяч долларов
В аэропорту «Борисполь» приземлился борт с еще 100 тысячами ПЦР-тестов для диагностики коронавируса, которые при активном содействии китайского миллиардера Джека Ма смог закупить для Украины владелец и президент DCH Александр Ярославский.
На прошлой неделе Ярославский сообщил, что из 2 млн долларов, выделенных им на противодействие эпидемии, 850 тысяч перечислены за сто тысяч ПЦР-систем.
Именно эта партия высокоточных лабораторных тест-систем прибыла сегодня из Китая через Стамбул.
«Это все помощь нашего друга Джека Ма», — отметил бизнесмен.
Еще 1,15 млн Александр Ярославский перечислил за 50 аппаратов искусственной вентиляции легких, которые будут доставлены в Украину из Германии в ближайшее время.
По информации СМИ, это уникальные сроки для нынешнего состояния рынка медтехники, когда все мощности в мире загружены и заводы обещают поставку не раньше мая — июня.
Все закупки товаров медназначения по линии Александра Ярославского осуществляются по ценам производителей, промежуточные звенья в цепочке поставок на этих партиях товара не зарабатывают.
«Это его категорическое условие. Александр Владиленович сказал, что в такое время на таких вещах никто зарабатывать не будет», — сообщила пресс-служба бизнесмена.
Напомним, 24 марта Украина уже получила первую партию ПЦР-тестов от Джека Ма при содействии Ярославского. Пять тысяч тест-систем из нее прибыли в Харьковский регион. Бизнесмен тогда попросил местную власть «профессионально распорядиться» закупленными тестами.
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