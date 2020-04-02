Что делать, если ребенок глотнул антисептик: советы врача

Здоровье и медицина

Условия карантина ужесточаются. В Киеве, например, не рекомендуется гулять даже в парках, точнее можно, но только с собакой. Дети, вынужденные проводить время в квартире, ищут развлечений. Некоторые из них могут быть опасны.

— Малыши с любопытством изучают многочисленные флаконы и бутылки, особенно если на них есть яркие этикетки, и часто пытаются попробовать жидкость на вкус, — рассказывает специально для «ФАКТОВ» опытный киевский педиатр, кандидат медицинских наук Галина Ермолова. — А сегодня запасы бытовой химии для мытья посуды, полов, сантехники, содержащие химические реагенты, пополнились антисептиками и специальным средствами для дезинфекции.

Что делать, если малыш глотнул опасную жидкость? Сразу вызывайте скорую помощь. А до приезда медиков уменьшить повреждение слизистой пищевода поможет простой раствор. Готовится он быстро: столовую ложку крахмала (можно использовать картофельный или кукурузный) либо муки залить 250−300 миллилитрами (это чуть больше стандартного стакана) воды комнатной температуры, размешать и дать выпить ребенку.

Также, по словам врача, малыш может нечаянно брызнуть в глаза себе, братику или сестричке спреем, содержащим химические вещества.

Если антисептик попал в глаза, необходимо:

Вызвать «скорую».

Промыть глаза большим количеством кипяченой воды комнатной температуры.

Обильно закапывать поврежденный глаз каждые 10 минут чайной заваркой (одну чайную ложку листового чая залить 300 миллилитрами горячей воды). Перед использованием раствор остудить до приятной температуры в емкости с холодной водой. Пакетированный чай использовать нельзя.

Вместо чая можно заварить столовую ложку семян укропа или измельченного лаврового листа (понадобится четыре-пять листочков) на то же количество воды.

Если малыш жалуется на боль и жжение в глазу, можно дать жаропонижающее, которое обладает обезболивающим действием.

Доктор Ермолова обращает особое внимание на то, что все средства бытовой химии, а также лекарства должны храниться в недоступном для детей месте. Малыши часто принимают за драже препараты для снятия давления или сердечные медикаменты.

Если ребенок проглотил «взрослые» таблетки, нужно сразу вызвать «скорую» и обязательно сказать врачам, сколько и каких лекарств выпил малыш.

До приезда бригады можно попытаться промыть ребенку желудок: дать выпить как можно больше воды, и вызвать рвоту, надавив на корень языка черенком ложки с широкими краями (предварительно следует ошпарить ее кипятком и немного остудить).

Ранее в интервью «ФАКТАМ» врач-инфекционист высшей категории, кандидат медицинских наук Юрий Жигарев предупредил, что неумеренное использование антисептика для рук может навредить коже, и дал советы, как этого избежать.

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