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Что делать, если ребенок глотнул антисептик: советы врача
Условия карантина ужесточаются. В Киеве, например, не рекомендуется гулять даже в парках, точнее можно, но только с собакой. Дети, вынужденные проводить время в квартире, ищут развлечений. Некоторые из них могут быть опасны.
— Малыши с любопытством изучают многочисленные флаконы и бутылки, особенно если на них есть яркие этикетки, и часто пытаются попробовать жидкость на вкус, — рассказывает специально для «ФАКТОВ» опытный киевский педиатр, кандидат медицинских наук Галина Ермолова. — А сегодня запасы бытовой химии для мытья посуды, полов, сантехники, содержащие химические реагенты, пополнились антисептиками и специальным средствами для дезинфекции.
Что делать, если малыш глотнул опасную жидкость? Сразу вызывайте скорую помощь. А до приезда медиков уменьшить повреждение слизистой пищевода поможет простой раствор. Готовится он быстро: столовую ложку крахмала (можно использовать картофельный или кукурузный) либо муки залить 250−300 миллилитрами (это чуть больше стандартного стакана) воды комнатной температуры, размешать и дать выпить ребенку.
Также, по словам врача, малыш может нечаянно брызнуть в глаза себе, братику или сестричке спреем, содержащим химические вещества.
Если антисептик попал в глаза, необходимо:
- Вызвать «скорую».
- Промыть глаза большим количеством кипяченой воды комнатной температуры.
- Обильно закапывать поврежденный глаз каждые 10 минут чайной заваркой (одну чайную ложку листового чая залить 300 миллилитрами горячей воды). Перед использованием раствор остудить до приятной температуры в емкости с холодной водой. Пакетированный чай использовать нельзя.
- Вместо чая можно заварить столовую ложку семян укропа или измельченного лаврового листа (понадобится четыре-пять листочков) на то же количество воды.
- Если малыш жалуется на боль и жжение в глазу, можно дать жаропонижающее, которое обладает обезболивающим действием.
Доктор Ермолова обращает особое внимание на то, что все средства бытовой химии, а также лекарства должны храниться в недоступном для детей месте. Малыши часто принимают за драже препараты для снятия давления или сердечные медикаменты.
Если ребенок проглотил «взрослые» таблетки, нужно сразу вызвать «скорую» и обязательно сказать врачам, сколько и каких лекарств выпил малыш.
До приезда бригады можно попытаться промыть ребенку желудок: дать выпить как можно больше воды, и вызвать рвоту, надавив на корень языка черенком ложки с широкими краями (предварительно следует ошпарить ее кипятком и немного остудить).
Ранее в интервью «ФАКТАМ» врач-инфекционист высшей категории, кандидат медицинских наук Юрий Жигарев предупредил, что неумеренное использование антисептика для рук может навредить коже, и дал советы, как этого избежать.
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