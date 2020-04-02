Происшествия

Прокуратура завела дело в связи с нападением на журналистов в киевском Гидропарке (видео)

В четверг, 2 апреля, в киевском Гидропарке произошли нападения на съемочные группы двух телеканалов, один из которых ZIK. Ранее в столице на известную журналистку напали прямо посреди улицы.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, начаты два уголовных производства. По предварительным данным, на журналистов напали во время подготовки материалов о результатах инспектирования киевских парков и спортплощадок, в частности, о том, как жители столицы соблюдают ограничения, действующие во время карантина.

Журналисты сделали замечание одному из мужчин на спортивной площадке по поводу того, что он нарушает карантин. Тогда мужчина напал на съемочную группу и повредил технику.

Затем на эту же площадку приехали журналисты другого телеканала, но когда они попытались сделать съемку, на них напал другой мужчина — он применил силу к журналистке и повредил технику оператора.

В результате инцидентов телесные повреждения получили двое журналистов и оператор.

Прстрадавшие подали заявления в полицию и сообщили приметы нападавших. Сейчас принимаются меры по их задержанию.

Ранее сообщалось, что Украину признали опасной для журналистов страной.

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